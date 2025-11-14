Масована атака на Київ: один загиблий, 24 постраждалих, руйнування та пожежі (фото)

Наслідки обструл Києва / © ДСНС

У Києві внаслідок атаки РФ загинула одна людина, щонайменше 15 отримали травми. Підрозділи ДСНС врятували понад 40 людей у різних районах столиці.

Про це йдеться у повідомленні ДСНС України.

Подільський район: Влучання в багатоповерхівку на рівні 15-го поверху. Врятовано 13 людей.

Дніпровський район: Ліквідовано пожежу двох квартир на першому поверсі п’ятиповерхівки площею 50 кв. м. Врятовано 17 людей. За іншою адресою — пожежа на площі 30 кв. м та часткове руйнування 19-го і 21-го поверхів. Також горіли дерев’яні будівлі спортивної бази на площі 200 кв. м.

Дарницький район: Займання на території школи площею 5 кв. м.

Деснянський район: Пожежа на 7-му поверсі багатоповерхівки, врятовано 9 осіб, 50 — евакуйовано. За іншою адресою загоряння з 5-го по 8-й поверхи. Загинула одна людина. Врятовано 14 осіб, серед них дитина. Одну людину деблоковано з-під завалів.

Солом’янський район: Займання даху та п’ятого поверху житлового будинку, під час гасіння врятовано 20 людей.

Святошинський район: Влучання в житловий будинок на рівні сьомого поверху. Також ліквідовано пожежу на 19-му поверсі 22-поверхового будинку.

Голосіївський район: Падіння уламків на територію лікарні. Окремо ліквідовано займання в будівлі площею 15 кв. м.

Шевченківський район: Ліквідовано загоряння на відкритій території.

Оболонський район: Влучання в дев’ятиповерховий будинок спричинило пожежу квартир з 7-го по 9-й поверхи на площі близько 100 кв. м. Одну людину врятовано.



У КМВА заявили, що внаслідок атаки всього постраждало 24 людини та одна загинула.

Раніше повідомлялося, що унаслідок масованої комбінованої атаки на столицю зафіксовано значні пошкодження житлових будинків у кількох районах Києва.

Ми раніше інформували, що Росія у ніч проти 14 листопада здійснила масовану атаку по Київській області, застосувавши ракети та ударні дрони.