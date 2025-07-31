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- Київ
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Масована атака на Київ: наслідки майже на 30 локаціях, понад пів сотні постраждалих, серед них є діти (фото)
Відомо про двох загиблих та 52 постраждалих, серед яких дев’ятеро дітей.
Всього по Києву наразі є наслідки російської комбінованої атаки на понад 27 локаціях. Соломʼянський район дуже постраждав, Святошинський, Шевченківський, Голосіївський. Відомо про двох загиблих та 52 постраждалих, серед яких дев’ятеро дітей.
Про це повідомив очільник КМВА у Telegram.
«У нас 52 постраждалих, майже 30 в лікарнях. У тому числі постраждали 9 дітей. Число, на жаль, буде зростати. Двоє киян загинули внаслідок цілеспрямованого удару російських терористів», — написав він.
Ткаченко наголосив, що це також, ймовірно, не остаточна кількість.
«О 4:47 я отримав інформацію, що ворог вчергове поцілив прямою наводкою в житловий будинок. Святошинський район, 9-типоверхівка. Звичайний, житловий будинок. Другу годину на місці ми координуємо першочергові заходи допомоги людям. ДСНС оперативно розбирає завали. Маємо дістатися до людей, які можуть опинитися під завалами зруйнованого підʼїзду», — повідомив очільник КМВА.
Ткаченко додав, що є багато постраждалих не лише у Святошинському районі.
«Наразі оперативні служби повідомляють вже про двох загиблих на інших локаціях — у Соломʼянському районі», — уточнив він.
Наразі Київська міська військова адміністрація концентрується на порятунку життів і розгортанні шляхів допомоги.
Раніше повідомлялось про 48 постраждалих внаслідок масованого удару по Києву.