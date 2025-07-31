ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
2656
Час на прочитання
1 хв

Масована атака на Київ: летять дуже низько, щоб було більше постраждалих цивільних — оглядач

Біля Києва фіксують масовані атаки "шахедів", що залітають групами, ускладнюючи роботу ППО.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Біля Києва стабільно тримається 30-50 “шахедів”.

Про це інформує 31 липня 2025 року військовий оглядач Богдан Мирошников.

  • Залітають групами, а водночас в область залітають нові групи.

  • Нашому ППО дуже важко в таких умовах.

  • “Думаю, що пізніше ще вгатять балістикою та/або аеробалістикою. А під ранок - можуть ще й "Іскандер-к" пустити”, — зауважив оглядач. На жаль, це дієва тактика.

  • Плюс летять дуже низько, щоб було більше постраждалих цивільних. Інакше не вміють.

Нагадаємо, що раніше розпочалася нова масована атака дронів на Київ: влада про перші наслідки.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie