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- Київ
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Масована атака на Київ: летять дуже низько, щоб було більше постраждалих цивільних — оглядач
Біля Києва фіксують масовані атаки "шахедів", що залітають групами, ускладнюючи роботу ППО.
Біля Києва стабільно тримається 30-50 “шахедів”.
Про це інформує 31 липня 2025 року військовий оглядач Богдан Мирошников.
Залітають групами, а водночас в область залітають нові групи.
Нашому ППО дуже важко в таких умовах.
“Думаю, що пізніше ще вгатять балістикою та/або аеробалістикою. А під ранок - можуть ще й "Іскандер-к" пустити”, — зауважив оглядач. На жаль, це дієва тактика.
Плюс летять дуже низько, щоб було більше постраждалих цивільних. Інакше не вміють.
Нагадаємо, що раніше розпочалася нова масована атака дронів на Київ: влада про перші наслідки.