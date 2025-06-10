Масована атака на Київ: деталі про постраждалих від Кличка

Будинок у Києві, пошкоджений через атаку 10 червня / © Управління ДСНС Києва

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Унаслідок масованої російської атаки на Київ у ніч проти 10 червня у лікарнях перебувають двоє постраждалих.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Наразі після нічної масованої атаки ворога на столицю в стаціонарах медзакладів міста перебувають двоє постраждалих. Чотирьом надали допомогу амбулаторно», — йдеться в короткій заяві столичного голови.

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Нагадаємо, РФ влаштувала масовану атаку по Києву у ніч проти 10 червня. Кличко раніше поінформував про чотирьох постраждалих у столиці. Пошкодження через атаку зафіксовані у семи районах Києва.

Зокрема, в Оболонському районі були пошкоджені 18 квартир, автомобілі та виникли пожежі. Там стався «приліт» між багатоповерхівками житлового комплексу «Навігатор».

Також у столиці через атаку була зруйнована будівля колишнього посольства однієї з європейських країн.