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- Київ
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Масована атака на Київ: деталі про постраждалих від Кличка
Віталій Кличко повідомив деталі про стан постраждалих після нічного обстрілу столиці.
Унаслідок масованої російської атаки на Київ у ніч проти 10 червня у лікарнях перебувають двоє постраждалих.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
«Наразі після нічної масованої атаки ворога на столицю в стаціонарах медзакладів міста перебувають двоє постраждалих. Чотирьом надали допомогу амбулаторно», — йдеться в короткій заяві столичного голови.
Нагадаємо, РФ влаштувала масовану атаку по Києву у ніч проти 10 червня. Кличко раніше поінформував про чотирьох постраждалих у столиці. Пошкодження через атаку зафіксовані у семи районах Києва.
Зокрема, в Оболонському районі були пошкоджені 18 квартир, автомобілі та виникли пожежі. Там стався «приліт» між багатоповерхівками житлового комплексу «Навігатор».
Також у столиці через атаку була зруйнована будівля колишнього посольства однієї з європейських країн.