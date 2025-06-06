Наслідки ворожої атаки на Київ / © Укрінформ

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У ніч проти 6 червня Київ зазнав комбінованої атаки балістикою та ворожими ударними БпЛА.

Київська міська військова адміністрація у Telegram оновила інформацію про постраждалих та руйнування.

Внаслідок атаки на Київ зафіксовано:

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Соломʼянський район:

— пожежа у нежитловій зоні (металевий ангар), на площі близько 500 кв. м;

— загоряння на 11 поверсі 16-поверхового житлового будинку. Врятовано три особи. Пожежу ліквідовано.

Дарницький район:

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— падіння частин збитих повітряних цілей на дитячий майданчик та відкриту територію. Пошкоджено два автомобілі. Без потерпілих.

Голосіївський район:

— пожежа на обʼєкті цивільної інфраструктури;

— пошкодження закладу освіти;

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— падіння частин збитих цілей біля АЗС. Пошкоджено автомобіль;

— падіння решток БпЛА в зоні нежитлової забудови. Пошкоджено складські приміщення. Без пожежі та потерпілих.

— виявлено уламки на відкритій місцевості.

Дніпровський район:

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— зруйновано будівлю АЗС та пошкоджено колії метро між станціями Дарниця та Лівобережна;

— падіння частин збитого БпЛА в дворі житлової будівлі.

Щодо пожежі в Шевченківському та падіння уламків в Деснянському районах інформація не підтвердилась.

На жаль, маємо трьох загиблих рятувальників.

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Загиблі рятувальники / © ДСНС

Поранень зазнали 20 осіб, з них одна дитина. Загалом госпіталізовано 17 осіб. Трьом медики надали допомогу на місці.

Всі служби оперативно працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки.

«Закликаємо киян не нехтувати сигналами повітряної тривоги та при її оголошенні прямувати до укриттів! У разі, якщо ви знайшли чи побачили уламки збитих ворожих БпЛА — не підходьте та невідкладно телефонуйте 101!» — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми оприлюднили фото постраждалої внаслідок обстрілу київської багатоповерхівки.

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