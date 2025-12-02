Масована атака на Київ 29 листопада: кількість загиблих зросла

Атака на Київ 29 листопада. / © Associated Press

Реклама

У Києві зросла кількість загиблих внаслідок масованої атаки вночі та зранку 29 листопада. У лікарні помер чоловік.

Про це повідомив мер Віталій Кличко.

“У лікарні помер чоловік, який постраждав під час ворожого обстрілу столиці 29 листопада та перебував у тяжкому стані”, - наголосив міський голова.

Реклама

Кличко наголосив, що це третя жертва російської атаки того дня.

Нагадаємо, вночі і зранку 29 листопада РФ атакувала Київ з усіх боків безпілотниками, різними ракетами на навіть “Кинджалами”. Через “прильоти” пів мільйона жителів столиці залишилися без світла. Електрика було відсутня у шістьох районах. Крім того, на правому березі Києва виникли проблеми з водопостачанням.

Також у різних районах столиці сталися влучання у житлові багатоповерхівки. Одна людина загинула на Дарниці. У будинку на Святошино, де сталося влучання "Шахеда", загинув батько, дружина і син опинилися у лікарні.