ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
238
Час на прочитання
1 хв

Масована атака на Київ 29 листопада: кількість загиблих зросла

Російський удар по столиці наприкінці листопада вбив трьох людей

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Атака на Київ 29 листопада.

Атака на Київ 29 листопада. / © Associated Press

У Києві зросла кількість загиблих внаслідок масованої атаки вночі та зранку 29 листопада. У лікарні помер чоловік.

Про це повідомив мер Віталій Кличко.

“У лікарні помер чоловік, який постраждав під час ворожого обстрілу столиці 29 листопада та перебував у тяжкому стані”, - наголосив міський голова.

Кличко наголосив, що це третя жертва російської атаки того дня.

Нагадаємо, вночі і зранку 29 листопада РФ атакувала Київ з усіх боків безпілотниками, різними ракетами на навіть “Кинджалами”. Через “прильоти” пів мільйона жителів столиці залишилися без світла. Електрика було відсутня у шістьох районах. Крім того, на правому березі Києва виникли проблеми з водопостачанням.

Також у різних районах столиці сталися влучання у житлові багатоповерхівки. Одна людина загинула на Дарниці. У будинку на Святошино, де сталося влучання "Шахеда", загинув батько, дружина і син опинилися у лікарні.

Дата публікації
Кількість переглядів
238
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie