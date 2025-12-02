- Дата публікації
Масована атака на Київ 29 листопада: кількість загиблих зросла
Російський удар по столиці наприкінці листопада вбив трьох людей
У Києві зросла кількість загиблих внаслідок масованої атаки вночі та зранку 29 листопада. У лікарні помер чоловік.
Про це повідомив мер Віталій Кличко.
“У лікарні помер чоловік, який постраждав під час ворожого обстрілу столиці 29 листопада та перебував у тяжкому стані”, - наголосив міський голова.
Кличко наголосив, що це третя жертва російської атаки того дня.
Нагадаємо, вночі і зранку 29 листопада РФ атакувала Київ з усіх боків безпілотниками, різними ракетами на навіть “Кинджалами”. Через “прильоти” пів мільйона жителів столиці залишилися без світла. Електрика було відсутня у шістьох районах. Крім того, на правому березі Києва виникли проблеми з водопостачанням.
Також у різних районах столиці сталися влучання у житлові багатоповерхівки. Одна людина загинула на Дарниці. У будинку на Святошино, де сталося влучання "Шахеда", загинув батько, дружина і син опинилися у лікарні.