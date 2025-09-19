ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
241
Час на прочитання
1 хв

Машину прошило навпіл: у Києві на Окружній авто в’їхало у відбійник (відео)

У автівці був чоловік, його смертельно травмував відбійник, який прошив машину.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
ДТП

ДТП / © Поліція Києва

У Києві на Окружній сталася смертельна ДТП: машина в’їхала у відбійник.

Про це повідомив Telegram-канал «Київ.info» та оприлюднив відповідне відео.

«Автівку прошило навпіл. Чоловік у відбійнику в машині», — зазначається в описі під відео.

Аварія сталася перед шпалерним ринком у бік Жилянського мосту.

Нагадаємо, у Києві п’яний водій на Maserati розчавив мопед: загинула жінка. Вміст алкоголю у крові 35-річного горе-водія у понад вісім разів перевищував норму.

Дата публікації
Кількість переглядів
241
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie