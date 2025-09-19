Машину прошило навпіл: у Києві на Окружній авто в’їхало у відбійник (відео)

ДТП / © Поліція Києва

Реклама

У Києві на Окружній сталася смертельна ДТП: машина в’їхала у відбійник.

Про це повідомив Telegram-канал «Київ.info» та оприлюднив відповідне відео.

«Автівку прошило навпіл. Чоловік у відбійнику в машині», — зазначається в описі під відео.

Реклама

Аварія сталася перед шпалерним ринком у бік Жилянського мосту.

Дата публікації 09:37, 19.09.25 Кількість переглядів 41 Прошило навпіл: у Києві на Окружній автівка в’їхала у відбійник

Нагадаємо, у Києві п’яний водій на Maserati розчавив мопед: загинула жінка. Вміст алкоголю у крові 35-річного горе-водія у понад вісім разів перевищував норму.