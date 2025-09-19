- Дата публікації
Машину прошило навпіл: у Києві на Окружній авто в’їхало у відбійник (відео)
У автівці був чоловік, його смертельно травмував відбійник, який прошив машину.
У Києві на Окружній сталася смертельна ДТП: машина в’їхала у відбійник.
Про це повідомив Telegram-канал «Київ.info» та оприлюднив відповідне відео.
«Автівку прошило навпіл. Чоловік у відбійнику в машині», — зазначається в описі під відео.
Аварія сталася перед шпалерним ринком у бік Жилянського мосту.
