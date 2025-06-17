"Відкриваємо двері, а нема куди вибігати": сім'я дивом вижила у зруйнованому під'їзді в Києві

Удар по Києву 17 червня

Реклама

Жителі багатоповерхового будинку у Солом’янському районі Києва, цілий під’їзд якого знищила російська ракета, діляться емоціями про пережите.

З місцевими мешканцями поспілкувалося «Суспільне».

Оксана Сюрха розповідає, що разом із чоловіком Сергієм та 14-річною дочкою вони орендували квартиру на восьмому поверсі сьомого підʼїзду. Під час ракетного удару сімʼя ховалася в закутку квартири за двома товстими стінами. Врятуватися самостійно вони не могли, адже до першого поверху обвалились решта їхньої квартири і сходова клітка.

Реклама

«Після вибуху, коли ми стояли ще нагорі й дзвонили в усі можливі служби, ми кричали сусідам, щоб організуватися й разом кликати на допомогу. Щоб люди знали ― ми тут є живі. Але ніхто не відгукувався. Була тиша». — згадує Оксана.

Жінка нарахувала приблизно 10-12 вибухів.

«Коли вони закінчилися, ми піднялися в квартиру. Потім побачили, що летить ще балістика. Знову спустилися, перечекали, піднялися. О 3:40 донька мені сказала: „Мамо, ще трохи ― і все закінчиться, тривога триває до 5 ранку зазвичай і все“. Але полетіли знову „шахеди“. Ми сховалися в закутку квартири за двома товстими стінами, давай знову збиратися в укриття ― і тут засвистіла ракета. Винесло все, що було. Спалах, вогонь, скло посипалося, піднявся запах пилюки й бетону. Ми, в чому були, стали тікати. І друга ракета. Вибігаємо, відкриваємо двері ― а нема куди вибігати», — розповідає вона.

Жінка зазначає, що спочатку рятувальники не могли піднятися через пожежу, а потім пояснили, що не дотягується кран.

Реклама

«Моя дитина зі мною прощалася. Вона казала: „Мамо, памʼятай, що я тебе дуже сильно люблю“. А все довкола палає, вибухає шифер і ми сидимо на восьмому поверсі, звідки немає виходу. Або ми впадемо, або згоримо, або нас спасуть», — ділиться пережитим жителька будинку.

Майже весь сьомий підʼїзд, де проживала Оксана з родиною, лежить зруйнований. Жінка наголошує, що найголовніше для неї — що вони з родиною живі, а не під завалами.

Нагадаємо, що, за даними ДСНС, за цією адресою дістали тіла 11 людей. Загалом у Києві загинули 16 осіб та 134 людини постраждало.