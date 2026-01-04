ТСН у соціальних мережах

Локації для купання на Водохреща в Києві: де безпечно пірнати

У Києві облаштовані офіційні локації для купання на Водохреща 6 січня

Водохреща

Водохреща / © УНІАН

У Києві облаштують безпечні локації для купання на Водохреща 6 січня. Мешканців закликають не пірнати у відкритих водоймах та дотримуватися правил безпеки.

Про це повідомили у комунальному підприємстві «Плесо» на сторінці Facebook.

Напередодні святкування Водохреща, 6 січня 2026 року, влада Києва закликає мешканців утриматися від масових зібрань та занурень у відкриті водойми, які не підготовлені спеціально для цього.

Для безпечного святкування у місті працюватимуть офіційні локації, де дотримані всі санітарні та безпекові норми. Ці місця будуть доступні з 08:00 до 17:00 і перебуватимуть під постійним наглядом рятувальників, лайфгардів та медичних працівників.

Адреси офіційних локацій для занурення у Києві

  • Голосіївський район: Пляж «Галерний»

  • Деснянський район: Пляж «Троєщина»

  • Дніпровський район: Пляжі «Дитячий», «Венеція», «Тельбін», «Веселка», «Райдуга»

  • Оболонський район: Озера Вербне та Йорданське, Пляж «Пуща-Водиця», зона відпочинку «Наталка», пляж на Оболонському острові

Мапа всіх локацій доступна за посиланням: Google Maps.

Рекомендації для безпечного купання

  • Пірнати лише в офіційно облаштованих місцях і дотримуватися вказівок рятувальників;

  • У разі оголошення повітряної тривоги — негайно залишати водойму та рухатися до найближчих укриттів;

  • Відвідувати неофіційні пляжі не рекомендовано, відповідно до протоколу Ради оборони Києва від 17.05.2023 №4.

Що передбачено на офіційних локаціях

  • Дно водойм перевірене водолазами та очищене від небезпечних предметів;

  • Облаштовані зручні підходи до води та кабінки для переодягання;

  • Постійний контроль рятувальників і медиків для швидкого реагування на надзвичайні ситуації.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 2026 року українці святкуватимуть Водохреще за новоюліанським календарем.

