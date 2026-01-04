- Дата публікації
- Київ
Локації для купання на Водохреща в Києві: де безпечно пірнати
У Києві облаштовані офіційні локації для купання на Водохреща 6 січня
У Києві облаштують безпечні локації для купання на Водохреща 6 січня. Мешканців закликають не пірнати у відкритих водоймах та дотримуватися правил безпеки.
Про це повідомили у комунальному підприємстві «Плесо» на сторінці Facebook.
Напередодні святкування Водохреща, 6 січня 2026 року, влада Києва закликає мешканців утриматися від масових зібрань та занурень у відкриті водойми, які не підготовлені спеціально для цього.
Для безпечного святкування у місті працюватимуть офіційні локації, де дотримані всі санітарні та безпекові норми. Ці місця будуть доступні з 08:00 до 17:00 і перебуватимуть під постійним наглядом рятувальників, лайфгардів та медичних працівників.
Адреси офіційних локацій для занурення у Києві
Голосіївський район: Пляж «Галерний»
Деснянський район: Пляж «Троєщина»
Дніпровський район: Пляжі «Дитячий», «Венеція», «Тельбін», «Веселка», «Райдуга»
Оболонський район: Озера Вербне та Йорданське, Пляж «Пуща-Водиця», зона відпочинку «Наталка», пляж на Оболонському острові
Мапа всіх локацій доступна за посиланням: Google Maps.
Рекомендації для безпечного купання
Пірнати лише в офіційно облаштованих місцях і дотримуватися вказівок рятувальників;
У разі оголошення повітряної тривоги — негайно залишати водойму та рухатися до найближчих укриттів;
Відвідувати неофіційні пляжі не рекомендовано, відповідно до протоколу Ради оборони Києва від 17.05.2023 №4.
Що передбачено на офіційних локаціях
Дно водойм перевірене водолазами та очищене від небезпечних предметів;
Облаштовані зручні підходи до води та кабінки для переодягання;
Постійний контроль рятувальників і медиків для швидкого реагування на надзвичайні ситуації.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 2026 року українці святкуватимуть Водохреще за новоюліанським календарем.