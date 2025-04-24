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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
180
Час на прочитання
1 хв

Люди кричать і телефонують з-під завалів: що відбувається на місці зруйнованого будинку у Києві

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака РФ на Київ 24 квітня

Атака РФ на Київ 24 квітня / © Associated Press

Усі служби, зокрема ДСНС, “швидка” та психологи, працюють біля двоповерхової будівлі, яку зруйнували росіяни у Святошинському районі Києва. Під завалами ще можуть перебувати люди — з-під руїн лунають телефонні дзвінки та крики.

Про це повідомила кореспондентка “КИЇВ24”

“Перший приліт — ми спали. Підскочили, побігли у коридор. Не встигли, був другий. Все посипалося. Сусідка прийшла, кричить, ледве вилізла. Потім ми самі перелазили через це все. Приїхали діти допомагати розбирати завали, витягували поранених. Шукали…", — розповіла постраждала киянка.

Зазначається, що внаслідок атаки РФ, ймовірно, загинула ціла родина. Наразі чоловіка, дружину та двоє дітей знайти не вдалося.

Нагадаємо, 24 квітня Росія завдала масованого комбінованого удару по Києву. Загинуло 9 людей.

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Дата публікації
Кількість переглядів
180
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