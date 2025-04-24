Люди кричать і телефонують з-під завалів: що відбувається на місці зруйнованого будинку у Києві

Атака РФ на Київ 24 квітня / © Associated Press

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Усі служби, зокрема ДСНС, “швидка” та психологи, працюють біля двоповерхової будівлі, яку зруйнували росіяни у Святошинському районі Києва. Під завалами ще можуть перебувати люди — з-під руїн лунають телефонні дзвінки та крики.

Про це повідомила кореспондентка “КИЇВ24”

“Перший приліт — ми спали. Підскочили, побігли у коридор. Не встигли, був другий. Все посипалося. Сусідка прийшла, кричить, ледве вилізла. Потім ми самі перелазили через це все. Приїхали діти допомагати розбирати завали, витягували поранених. Шукали…", — розповіла постраждала киянка.

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Зазначається, що внаслідок атаки РФ, ймовірно, загинула ціла родина. Наразі чоловіка, дружину та двоє дітей знайти не вдалося.

Нагадаємо, 24 квітня Росія завдала масованого комбінованого удару по Києву. Загинуло 9 людей.