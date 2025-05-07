"Ледь заїкатися не почав": житель Києва розповів про пережиту атаку БпЛА

Атака "Шахедами" / © ТСН.ua

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У середу, 7 травня Київ масовано атакували БпЛА. Житель міста розповів про наслідки обстрілу.

Про це мешканець Києва розповів в ефірі “Новини Live”.

Дата публікації 08:58, 07.05.25 Кількість переглядів 7 Житель Києва розповів про пережиту атаку БпЛА

За його словами, момент вибуху дуже налякав. Чоловік із близькими, котом та собакою швидко вибігли з квартири. У будинку постраждали 7-9 поверхи, вони вигоріли.

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“Вскочили так, я ледь заїкатися не почав. Хлопці вибігали в трусах, подряпані. Але, я думаю, загиблих немає. Постраждалі є, “швидка” була. Відбулися легким переляком”, — констатував він.

Чоловік зауважив, що крім вибухів та роботи ППО чули, найімовірніше, проліт ракети.

Нагадаємо, у середу, 7 травня, росіяни знову здійснили масовану атаку на Київ. Внаслідок масованої атаки загинули двоє людей, ще вісім отримали поранення, серед них — четверо дітей.