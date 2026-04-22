Київський стрілець називав себе "російським генералом": у МВС розкрили нові деталі теракту

Виконавець теракту у Києві, який убив сімох людей упритул, не лише записував всі події на диктофон. У його телефоні також знайшли відео, на якому він називає себе «російським генералом».

Про це повідомив очільник Національної поліції України Іван Вигівський.

За його словами, в телефоні терориста знайшли відео, на яких він ходив під’їздом і називав себе «російським генералом».

«Також розкажу те, що ми ніде не публікували. Коли подивилися певні файли в його телефоні, він постійно знімав себе, де він стріляв. Інколи ходив по під’їзду і називав себе генералом російської армії», — заявив Вигівський.

Він також додав, що працівники поліції мають припущення, що у київського терориста були порушення психічного характеру.

Під час теракту стрілець ображався, коли до нього зневажливо ставилися. Також він мав давній конфлікт із молодим сусідом, який часто на нього не звертав «належної» уваги. З сусідом він сварився переважно через побутові питання, як-от самовільне встановлення замків.

Що відомо про стрільця

Терориста, що вбив людей під час теракту 18 квітня, звати Дмитро Васильченков. Тривалий час він жив у Бахмуті, на Донеччині. Активно вів сторінку у Facebook під назвою «Бахмут В.Д.В.» (2016–2019 рр.).

На сторінці він публікував антисемітські та антиукраїнські дописи. Васильченков закликав до силової «зачистки» суспільства від євреїв, використовуючи методи Гітлера зокрема. Крім усього, він заперечував легітимність України.

21 квітня стало відомо, що терорист записував усі свої дії на диктофон. Він, найімовірніше, хотів захиститися цими записами, а не похизуватися тим, що вчинив.

Терорист почав стріляти у людей, коли його спровокували фразою: «Що, пластинка заїла?».

У його випаленій квартирі знайшли купи документів російською мовою, які можуть пролити світло на мотиви скоєння теракту.