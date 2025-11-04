Київський міський ТЦК призупинив роботу збірного пункту на ДВРЗ

Мобілізація / © ТСН.ua

Реклама

Київський міський ТЦК та СП призупинив роботу збірного пункту на ДВРЗ — місцевості у Дніпровському районі столиці. Ймовірно, міський збірний пункт розосередили.

Про це стало відомо із відповіді Міністерства оборони України на запит народного депутата Олександра Федієнка.

Міноборони повідомило, що наказом начальника Київського міського ТЦК та СП від 13 вересня 2025 року № 158/ОД з 15.09.2025 «Про розосередження особового складу та організацію роботи Київського міського збірного пункту» до окремого розпорядження призупинено дію наказу начальника Київського міського ТЦК від 24 березня 2025 № 45 «Про утворення Київського міського збірного пункту для формування військових команд (зведених військових команд) та їх відправлення до військових частин (установ) за межі міста Києва.

Реклама

«Наказ про утворення призупинили. Тобто я так розумію, Київський міський збірний пункт розосередили. Поїду таки перевірю своїми очима», — написав Федієнко в Мережі.

Відповідь Міноборони на запит Федієнка / © Телеграм-канал Олександра Федієнка

Він нагадав, що раніше блогерка та ведуча Раміна Есхакзай оприлюднила фото з розподільчого центру на ДВРЗ, де мобілізовані перебувають в антисанітарних умовах.

Скандал через антисанітарію у розподільчому центрі на ДВРЗ

У середині жовтня Раміна Есхакзай опублікувала в Instagram ексклюзивні фото з розподільчого центру ТЦК на ДВРЗ, стверджуючи, що умови утримання чоловіків там «нелюдські». За її словами, в центрі тижнями відсутній зв’язок із рідними, а серед утримуваних є непридатні до служби, зокрема безхатченки та люди з наркотичною залежністю. На фото було видно брудні приміщення та забиті туалети. Есхакзай порівняла ці умови з тими, в яких утримують російських військовополонених.

Умови у розподільчому центрі на ДВРЗ / © Instagram-сторінка Раміни Ескахзай

Умови у розподільчому центрі на ДВРЗ / © Instagram-сторінка Раміни Ескахзай

Харчування у розподільчому центрі на ДВРЗ / © Instagram-сторінка Раміни Ескахзай

Київський міський ТЦК спростував частину інформації, назвавши її «викривленою». У відомстві заявили, що на фото немає підтверджень того, що вони зроблені саме у столичному збірному пункті. В ТЦК запевнили, що там дотримуються чистоти.

Реклама

До слова, правоохоронці отримали записи з камер відеоспостереження з приміщень Подільського районного ТЦК та СП в Києві, після перебування в якому 43-річний мобілізований Роман Сопін потрапив до лікарні з травмою голови і помер, не приходячи до тями. Поліція розпочала досудове розслідування за статтею про умисне вбивство. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко взяв справу під особистий контроль.