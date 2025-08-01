Київське СІЗО опинилося в центрі гучного розслідування через смерть арештанта: подробиці

СІЗО

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В Київському слідчому ізоляторі у грудні 2024 року сталася смерть ув’язненого після отриманих тілесних ушкоджень. Проте співробітники СІЗО та правоохоронці могли свідомо приховати справжні обставини трагедії.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

«Чи можна приховати смерть людини й уникнути покарання? Ні! Але, як бачимо, окремі працівники ізолятора та правоохоронці намагаються саме це зробити. Кожен, хто став на шлях беззаконня — відповідатиме», — заявив Лубінець.

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За його словами, одразу після події в офіційних документах СІЗО зазначалося, що травми були отримані з необережності. Однак під час вивчення матеріалів стало очевидним, що йдеться про навмисне спричинення тілесних ушкоджень, про що співробітники СІЗО, ймовірно, знали ще на момент інциденту.

«Вони не повідомили про це ані прокуратуру, ані слідчі органи», — наголосив омбудсман.

Більше того, як стверджує Лубінець, працівники Шевченківського районного управління поліції, які прибули на місце, могли передати недостовірну інформацію про причини травм, що суттєво ускладнило хід розслідування.

«Я розцінюю такі дії як ймовірну спробу знищити докази, дискредитувати правосуддя і приховати тяжкий злочин», — зазначив він.

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У липні 2025 року за повідомленням представника Уповноваженого з прав людини в місцях несвободи Віталія Нікуліна, було відкрито кримінальне провадження за фактом можливого приховування тяжкого або особливо тяжкого злочину.

«Місця несвободи не повинні бути „сірою зоною“ для катувань, насильства чи беззаконня. Офіс Омбудсмана системно і незалежно моніторить ситуацію в СІЗО по всій країні», — підсумував Лубінець.

Нагадаємо, раніше ми писали, що працівник Рівненського СІЗО втягнувся в наркотрафік через романтичні стосунки з ув’язненою. Як повідомили в ДБР, посадовець погодився допомагати в постачанні наркотичних засобів до установи під впливом емоційного зв’язку з арештанткою. Організатором схеми виявився раніше засуджений ув’язнений, який перебував у тому ж ізоляторі за обвинуваченням у наркозлочинах та кримінальному впливі.

За вказівками жінки, працівник отримував на своє ім’я посилки з наркотиками та проносив їх на територію установи. Ув’язнена, прикриваючись особистими передачами, передавала «товар» організатору, який далі розповсюджував його серед інших затриманих.

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