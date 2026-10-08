ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
6843
Час на прочитання
1 хв

У Києві зупиняли рух метро на всіх трьох лініях: що сталося (оновлено)

У Києві відновили рух метро після зупинки: потяги на всіх трьох лініях наразі курсують зі збільшеними інтервалами.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Метро

Метро / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

У Києві виникли тимчасові труднощі в роботі метро. Рух поїздів і роботу ескалаторів повністю призупиняли через проблеми з зовнішнім енергопостачанням.

Про це повідомили в Київському метрополітені.

Метро в Києві не працює: що відомо

«Через зниження напруги від зовнішніх живлячих центрів у метрополітені тимчасово призупинені рух поїздів і робота ескалаторів», — зазначили у підприємстві.

Водночас у соцмережах повідомляють, що зупинилися червона та синя гілки, а також повідомляється про зупинку зеленої лінії.

У Київському метрополітені запевнили, що про відновлення повноцінної роботи підземки буде повідомлено додатково.

Також у КМДА зазначили, що через проблеми зі світлом у Києві тимчасово не ходить частина громадського транспорту. Замість швидкісного трамвая на Борщагівку планують пустити автобуси.

Оновлено: станом на 19:25 у Київському метрополітені повідомили, що відновили рух потягів на всіх лініях, проте потяги курсують зі збільшеними інтервалами: «червона» лінія — 10 хв, «синя» лінія — 5 хв; «зелена» — 10 хв.

Київське метро знеструмлене / © соцмережі

Київське метро знеструмлене / © соцмережі

Київське метро знеструмлене / © із соцмереж

Київське метро знеструмлене / © соцмережі

Новини Києва — останні події

Нагадаємо, у чотирьох районах Києва зафіксували зниження тиску у водопровідній мережі. У «Київводоканалі» пояснили причину та розповіли, коли ситуація стабілізується.

Раніше в Києві та області розпочалися екстрені відключення електроенергії за розпорядженням «Укренерго». Звичні графіки відключень світла наразі не діють.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie