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- Київ
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У Києві зупиняли рух метро на всіх трьох лініях: що сталося (оновлено)
У Києві відновили рух метро після зупинки: потяги на всіх трьох лініях наразі курсують зі збільшеними інтервалами.
У Києві виникли тимчасові труднощі в роботі метро. Рух поїздів і роботу ескалаторів повністю призупиняли через проблеми з зовнішнім енергопостачанням.
Про це повідомили в Київському метрополітені.
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«Через зниження напруги від зовнішніх живлячих центрів у метрополітені тимчасово призупинені рух поїздів і робота ескалаторів», — зазначили у підприємстві.
Водночас у соцмережах повідомляють, що зупинилися червона та синя гілки, а також повідомляється про зупинку зеленої лінії.
У Київському метрополітені запевнили, що про відновлення повноцінної роботи підземки буде повідомлено додатково.
Також у КМДА зазначили, що через проблеми зі світлом у Києві тимчасово не ходить частина громадського транспорту. Замість швидкісного трамвая на Борщагівку планують пустити автобуси.
Оновлено: станом на 19:25 у Київському метрополітені повідомили, що відновили рух потягів на всіх лініях, проте потяги курсують зі збільшеними інтервалами: «червона» лінія — 10 хв, «синя» лінія — 5 хв; «зелена» — 10 хв.
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Нагадаємо, у чотирьох районах Києва зафіксували зниження тиску у водопровідній мережі. У «Київводоканалі» пояснили причину та розповіли, коли ситуація стабілізується.
Раніше в Києві та області розпочалися екстрені відключення електроенергії за розпорядженням «Укренерго». Звичні графіки відключень світла наразі не діють.