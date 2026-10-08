У Києві зупиняли рух метро на всіх трьох лініях: що сталося (оновлено)

Метро / © Associated Press

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

У Києві виникли тимчасові труднощі в роботі метро. Рух поїздів і роботу ескалаторів повністю призупиняли через проблеми з зовнішнім енергопостачанням.

Про це повідомили в Київському метрополітені.

Реклама

Метро в Києві не працює: що відомо

«Через зниження напруги від зовнішніх живлячих центрів у метрополітені тимчасово призупинені рух поїздів і робота ескалаторів», — зазначили у підприємстві.

Реклама

Водночас у соцмережах повідомляють, що зупинилися червона та синя гілки, а також повідомляється про зупинку зеленої лінії.

У Київському метрополітені запевнили, що про відновлення повноцінної роботи підземки буде повідомлено додатково.

Також у КМДА зазначили, що через проблеми зі світлом у Києві тимчасово не ходить частина громадського транспорту. Замість швидкісного трамвая на Борщагівку планують пустити автобуси.

Оновлено: станом на 19:25 у Київському метрополітені повідомили, що відновили рух потягів на всіх лініях, проте потяги курсують зі збільшеними інтервалами: «червона» лінія — 10 хв, «синя» лінія — 5 хв; «зелена» — 10 хв.

Реклама

Київське метро знеструмлене / © соцмережі

Київське метро знеструмлене / © із соцмереж

Київське метро знеструмлене / © соцмережі

Новини Києва — останні події

Нагадаємо, у чотирьох районах Києва зафіксували зниження тиску у водопровідній мережі. У «Київводоканалі» пояснили причину та розповіли, коли ситуація стабілізується.

Раніше в Києві та області розпочалися екстрені відключення електроенергії за розпорядженням «Укренерго». Звичні графіки відключень світла наразі не діють.

Новини партнерів