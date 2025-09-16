ТСН у соціальних мережах

Київ
Київська область під загрозою ворожих БпЛА: перебувайте в укриттях

У повітряному просторі Київської області зафіксовані ворожі безпілотники. Сили ППО відбивають атаку, мешканців закликають залишатися в укриттях.

Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У повітряному просторі Київщини фіксуються ворожі безпілотники. Сили протиповітряної оборони зараз працюють по цілях.

Влада закликає мешканців залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та подбати про власну безпеку.

Крім того, українців просять дотримуватися інформаційної тиші — не фотографувати та не поширювати в мережі роботу наших захисників.

