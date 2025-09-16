- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 387
- Час на прочитання
- 1 хв
Київська область під загрозою ворожих БпЛА: перебувайте в укриттях
У повітряному просторі Київської області зафіксовані ворожі безпілотники. Сили ППО відбивають атаку, мешканців закликають залишатися в укриттях.
У повітряному просторі Київщини фіксуються ворожі безпілотники. Сили протиповітряної оборони зараз працюють по цілях.
Влада закликає мешканців залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та подбати про власну безпеку.
Крім того, українців просять дотримуватися інформаційної тиші — не фотографувати та не поширювати в мережі роботу наших захисників.