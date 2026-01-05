Київщину знову атакували: Славутич знеструмлено, у Фастівському районі загинув чоловік

Дрон / © ТСН.ua

Російські війська вночі 5 січня знову цинічно та масовано атакували Київську область. Під ударом опинилися мирні міста й села, житлові будинки та об’єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник.

Найбільший резонанс викликало знеструмлення Славутича. Через ворожу атаку місто залишилося без електропостачання, однак усі об’єкти критичної інфраструктури оперативно перевели на резервне живлення. За офіційною інформацією, Славутич забезпечений теплом і водою.

Водночас у Фастівському районі атака призвела до загибелі мирного жителя. Чоловік 1951 року народження загинув у власному будинку — його тіло виявили під час гасіння пожежі. Родині та близьким загиблого висловили співчуття.

Станом на ранок у Фастівському районі пошкоджено сім приватних та один багатоповерховий житлові будинки, гаражі, два автомобілі, а також виробничі й складські приміщення.

Атака триває, мешканців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

