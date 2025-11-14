Київщину масово атакували дронами та ракетами: є поранений та руйнування

Ворог атакує Київщину / © MIL.IN.UA

Росія у ніч проти 14 листопада здійснила масовану атаку по Київській області, застосувавши ракети та ударні дрони.

Під ворожим ударом опинилися об’єкти критичної інфраструктури та мирні населені пункти, повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

За його словами, у Білій Церкві постраждав 55-річний чоловік. З термічними опіками тіла його госпіталізували до місцевої лікарні, де пацієнтові надають усю необхідну медичну допомогу.

У Бучанському, Вишгородському та Фастівському районах унаслідок ударів виникли пожежі у приватних будинках.

У Білоцерківському районі зафіксовано займання складських приміщень, а в Обухівському — пожежу легкового автомобіля.

Калашник зазначив, що атака триває, а детальніша інформація буде оприлюднена згодом. Він закликав мешканців залишатися в укриттях і дбати про власну безпеку та безпеку близьких.

Раніше повідомлялося, що у Києві в ніч проти 14 листопада працюють сили протиповітряної оборони через загрозу ударних безпілотників.

Ми раніше інформували, що Росія в ніч проти 14 листопада здійснює масовану ракетно-дронову атаку на Україну.