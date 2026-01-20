- Дата публікації
Київщину атакують ворожі дрони: працює ППО
На Київщині зафіксували рух ворожих БпЛА — в області працює ППО, мешканців закликають перебувати в укриттях до відбою тривоги.
У Київській області зафіксували рух ворожих безпілотників. У регіоні працюють сили протиповітряної оборони.
Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі Київської обласної військової адміністрації.
В ОВА закликали жителів не знімати та не фотографувати роботу українських захисників, а також не нехтувати правилами безпеки. Людей просять залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.
