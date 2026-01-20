ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
29
Час на прочитання
1 хв

Київщину атакують ворожі дрони: працює ППО

На Київщині зафіксували рух ворожих БпЛА — в області працює ППО, мешканців закликають перебувати в укриттях до відбою тривоги.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
ППО

ППО / © tsn.ua

У Київській області зафіксували рух ворожих безпілотників. У регіоні працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі Київської обласної військової адміністрації.

В ОВА закликали жителів не знімати та не фотографувати роботу українських захисників, а також не нехтувати правилами безпеки. Людей просять залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Нагадаємо, що у Запоріжжі пролунали вибухи: що відомо.

Дата публікації
Кількість переглядів
29
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie