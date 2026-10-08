Вибухи на Київщині зараз

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Близько 09:00 на Київщині пролунали вибухи. У Київській області оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих безпілотників, працюють сили ППО.

Про це повідомляють у КОВА.

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Вибухи на Київщині: що відомо

На Київщині продовжує лунати повітряна тривога. У регіоні зафіксовано рух ворожих безпілотних літальних апаратів, по них працюють сили протиповітряної оборони.

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За даними моніторингових каналів, для Білоцерківського району оголошено жовтий рівень небезпеки через дронову загрозу. Зокрема, реактивний БпЛА фіксують на Київщині — він рухається курсом на Яготин. Крім того, ще кілька реактивних БпЛА прямують з Чернігівщини через Ніжин у напрямку Київської області.

Людям нагадують базові правила інформаційної тиші:

«У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння».

Наслідки російських атак за останню добу

Минулої доби росіяни атакували Київщину. Поранення дістали троє мирних жителів. Як повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко, усіх травмованих терміново доставили до лікарень.

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Найбільше руйнувань та постраждалих у Бучанському районі — там поранення дістали дві людини. Різного ступеня пошкоджень зазнали 10 об’єктів: три склади, об’єкт інфраструктури, а також чотири одиниці техніки, серед яких три легкові авто та один трактор.

У Броварському районі відомо про одного пораненого та зруйновану приватну садибу. На території Фастівського району зафіксували пошкодження п’яти об’єктів — трьох приватних житлових будинків, складу та одного легковика.

В обласній адміністрації наголошують, що противник свідомо цілить по житловому сектору, цивільних спорудах та критичній інфраструктурі.

Зараз на місцях усіх влучань працюють профільні оперативні служби.

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На Київщині горів логістичний центр

Нагадаємо, ввечері 7 жовтня внаслідок російської атаки на Київщині спалахнули пожежі, є пошкодження майна та постраждалий. Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко.

За його словами, в Бучанському районі травмовано чоловіка 1988 року народження, якому надали допомогу на місці, вибито вікна та двері у складському приміщенні, пошкоджено два автомобілі та ліквідовано пожежу на одному з об’єктів.

У Фастівському районі зазнали пошкоджень автомобіль і логістичний центр, на території якого виникла пожежа. Загиблих внаслідок обстрілу немає, екстрені служби продовжують ліквідацію наслідків і фіксацію пошкоджень. Очільник ОВА закликав жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях.

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