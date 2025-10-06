Київщину атакують БпЛА: в області працює ППО

На Київщині працюють сили ППО / © Getty Images

У Київській області в ніч проти 6 жовтня спрямували сили ППО під час атаки ворожих ударних безпілотників.

Про це йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації.

«У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях», — йдеться у повідомленні.

Крім того, влада закликає перебувати у безпечних місцях під час атаки дронів.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ворожого обстрілу Харкова ввечері, 5 жовтня, постраждало четверо осіб.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 6 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.