ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
164
Час на прочитання
1 хв

Київщину атакують БпЛА: в області працює ППО

Влада просить мешканців дотримуватися безпеки.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
На Київщині працюють сили ППО

На Київщині працюють сили ППО / © Getty Images

У Київській області в ніч проти 6 жовтня спрямували сили ППО під час атаки ворожих ударних безпілотників.

Про це йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації.

«У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях», — йдеться у повідомленні.

Крім того, влада закликає перебувати у безпечних місцях під час атаки дронів.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ворожого обстрілу Харкова ввечері, 5 жовтня, постраждало четверо осіб.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 6 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Дата публікації
Кількість переглядів
164
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie