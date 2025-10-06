- Дата публікації
- Київ
- 164
- 1 хв
Київщину атакують БпЛА: в області працює ППО
Влада просить мешканців дотримуватися безпеки.
У Київській області в ніч проти 6 жовтня спрямували сили ППО під час атаки ворожих ударних безпілотників.
Про це йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації.
«У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях», — йдеться у повідомленні.
Крім того, влада закликає перебувати у безпечних місцях під час атаки дронів.
Раніше повідомлялося, що внаслідок ворожого обстрілу Харкова ввечері, 5 жовтня, постраждало четверо осіб.
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 6 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.