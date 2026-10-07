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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
2601
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1 хв

Київщина здригнулася від атаки РФ: куди влучили дрони і балістика

Нічний обстріл Київщини завдав руйнувань виробничо-складським приміщенням в одному з районів.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Комбінована ракетно-дронова атака

Комбінована ракетно-дронова атака

Доповнено додатковими матеріалами

Російська армія у ніч проти 7 жовтня здійснила комбіновану атаку дронами та балістичними ракетами на Київську область. В Обухівському районі зафіксовано пошкодження складів і пожежі.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

Росіяни вдарили по Київщині ударними безпілотниками та балістичними ракетами. В Обухівському районі внаслідок обстрілу пошкоджено три виробничо-складські приміщення. Там спалахнули пожежі, які наразі вдалося локалізувати.

Крім того, пошкоджень зазнали вантажівка та причіп.

За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Наслідки ворожої атаки продовжують ліквідовувати всі відповідні оперативні служби.

Нагадаємо, цієї ж ночі ворог атакував ракетами Київ. Зафіксовано влучання та пошкодження у чотирьох районах: Оболонському, Шевченківському та Подільському (загоряння і часткове руйнування перекриття офісно-складської будівлі), а у Дарницькому через падіння уламків на території гаражного кооперативу загинуло двоє людей. Екстрені служби працюють на місцях.

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