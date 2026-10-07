Київщина здригнулася від атаки РФ: куди влучили дрони і балістика

Комбінована ракетно-дронова атака

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Російська армія у ніч проти 7 жовтня здійснила комбіновану атаку дронами та балістичними ракетами на Київську область. В Обухівському районі зафіксовано пошкодження складів і пожежі.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

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Росіяни вдарили по Київщині ударними безпілотниками та балістичними ракетами. В Обухівському районі внаслідок обстрілу пошкоджено три виробничо-складські приміщення. Там спалахнули пожежі, які наразі вдалося локалізувати.

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Крім того, пошкоджень зазнали вантажівка та причіп.

За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Наслідки ворожої атаки продовжують ліквідовувати всі відповідні оперативні служби.

Нагадаємо, цієї ж ночі ворог атакував ракетами Київ. Зафіксовано влучання та пошкодження у чотирьох районах: Оболонському, Шевченківському та Подільському (загоряння і часткове руйнування перекриття офісно-складської будівлі), а у Дарницькому через падіння уламків на території гаражного кооперативу загинуло двоє людей. Екстрені служби працюють на місцях.

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