Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
138
Час на прочитання
1 хв

Київщина: у повітряному просторі зафіксовано ворожі БпЛА, працює ППО

У Київській області зафіксовано рух російських безпілотників. Сили ППО відпрацьовують по цілях, мешканців закликають перебувати в укриттях та дотримуватися правил безпеки.

Автор публікації
Олена Кузьмич
ППО

ППО / © tsn.ua

У Київській області зафіксовано рух ворожих безпілотників. За цілями працюють сили протиповітряної оборони.

Мешканців регіону закликають залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та дотримуватися заходів безпеки. Важливо не фіксувати та не поширювати в мережі роботу українських захисників, щоб не наражати на небезпеку військових і цивільних.

Моніторингові канали повідомляють про сильні звуки вибухів у Києві.

Дата публікації
Кількість переглядів
138
Наступна публікація

