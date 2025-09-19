- Дата публікації
Київщина: у повітряному просторі зафіксовано ворожі БпЛА, працює ППО
У Київській області зафіксовано рух російських безпілотників. Сили ППО відпрацьовують по цілях, мешканців закликають перебувати в укриттях та дотримуватися правил безпеки.
У Київській області зафіксовано рух ворожих безпілотників. За цілями працюють сили протиповітряної оборони.
Мешканців регіону закликають залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та дотримуватися заходів безпеки. Важливо не фіксувати та не поширювати в мережі роботу українських захисників, щоб не наражати на небезпеку військових і цивільних.
Моніторингові канали повідомляють про сильні звуки вибухів у Києві.