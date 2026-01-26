Київщина повертається до графіків відключень: до чого закликали людей

Відключення світла / © Getty Images

Електропостачання Київщини стабілізовано. Область повертається до графіків відключень.

Про це повідомляє ДТЕК.

При цьому ситуація залишається нестабільною і може змінюватися залежно від обставин.

Графік Київщина 26 січня

Яка ситуація зі світлом на Київщині

За повідомленням місцевих енергетиків, Київщина повертається до графіків подачі світла. Водночас ситуація залишається складною, тому мешканців просять залишатися уважними.

Щоб уникнути перевантажень і повторних аварій, спеціалісти радять не вмикати потужні прилади протягом перших 30 хвилин після появи світла та користуватися електротехнікою по черзі.

«У разі будь-яких змін ми будемо оперативно інформувати у нашому телеграм-каналі. Підписуйтесь та діліться інформацією з друзями та родичами», — наголошують енергетики.

Раніше ДТЕК звернувся до жителів Лівого берега Києва, а зокрема Троєщини, по допомогу.

«Ми вас щиро розуміємо. Родини енергетиків живуть у тих самих умовах. Без тепла в таку погоду справді важко. Пошкоджені обстрілами мережі взяли на себе роль батарей, на яку не розраховані. Коли в кожній квартирі одночасно працюють потужні прилади, виникають нові аварії. Повернення світла затягується ще більше», — просять у ДТЕК.