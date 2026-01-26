ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
161
Час на прочитання
1 хв

Київщина повертається до графіків відключень: до чого закликали людей

Енергетики відновили графіки подачі електроенергії у Київській області. Мешканців закликають раціонально використовувати потужні електроприлади, коли з’являється світло.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Відключення світла

Відключення світла / © Getty Images

Електропостачання Київщини стабілізовано. Область повертається до графіків відключень.

Про це повідомляє ДТЕК.

При цьому ситуація залишається нестабільною і може змінюватися залежно від обставин.

Графік Київщина 26 січня

Графік Київщина 26 січня

Яка ситуація зі світлом на Київщині

За повідомленням місцевих енергетиків, Київщина повертається до графіків подачі світла. Водночас ситуація залишається складною, тому мешканців просять залишатися уважними.

Щоб уникнути перевантажень і повторних аварій, спеціалісти радять не вмикати потужні прилади протягом перших 30 хвилин після появи світла та користуватися електротехнікою по черзі.

«У разі будь-яких змін ми будемо оперативно інформувати у нашому телеграм-каналі. Підписуйтесь та діліться інформацією з друзями та родичами», — наголошують енергетики.

Раніше ДТЕК звернувся до жителів Лівого берега Києва, а зокрема Троєщини, по допомогу.

«Ми вас щиро розуміємо. Родини енергетиків живуть у тих самих умовах. Без тепла в таку погоду справді важко. Пошкоджені обстрілами мережі взяли на себе роль батарей, на яку не розраховані. Коли в кожній квартирі одночасно працюють потужні прилади, виникають нові аварії. Повернення світла затягується ще більше», — просять у ДТЕК.

Дата публікації
Кількість переглядів
161
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie