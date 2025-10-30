Київщина пережила атаку дронів: горіли будинки та автівки (фото)

Наслідки атаки. Фото: КОВА

Уночі росіяни атакували мирні населені пункти Київщини. В області працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі.

Про це повідомили у КОВА.

«Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не допущено», — зазначено у повідомленні.

Однак у Борисполі постраждала 35-річна жінка. Вона отримала термічні опіки тіла, різані та рвані рани нижніх і верхніх кінцівок, перелом ключиці. Наразі вона перебуває у лікарні.

Що відомо про наслідки ворожого удару

У Бориспільському районі пошкоджено сім приватних будинків, будівлі підприємства, у трьох багатоповерхівках вибиті вікна. Пошкоджено дев’ять автомобілів та вісім автобусів, два автомобілі знищено.

Наслідки атаки. Фото: КОВА

У Білоцерківському районі пошкоджено один приватний будинок.

Оперативні служби — на місцях. Роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки тривають.

