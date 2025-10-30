- Дата публікації

Київщина пережила атаку дронів: горіли будинки та автівки (фото)
Під час нічної атаки по Київській області одна жінка отримала поранення, жерт немає. У регіоні фіксують руйнування.
Уночі росіяни атакували мирні населені пункти Київщини. В області працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі.
Про це повідомили у КОВА.
«Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не допущено», — зазначено у повідомленні.
Однак у Борисполі постраждала 35-річна жінка. Вона отримала термічні опіки тіла, різані та рвані рани нижніх і верхніх кінцівок, перелом ключиці. Наразі вона перебуває у лікарні.
Що відомо про наслідки ворожого удару
У Бориспільському районі пошкоджено сім приватних будинків, будівлі підприємства, у трьох багатоповерхівках вибиті вікна. Пошкоджено дев’ять автомобілів та вісім автобусів, два автомобілі знищено.
У Білоцерківському районі пошкоджено один приватний будинок.
Оперативні служби — на місцях. Роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки тривають.
Раніше повідомлялося, що окупанти влучили у гуртожиток у Запоріжжі, багато постраждалих. В ОВА кажуть, що під завалами є люди.