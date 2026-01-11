Київщина без світла: де найскладніша ситуація

Сотні тисяч родин на Київщині залишилися без світла / © Associated Press

На Київщині енергетикам вдалося відновити електропостачання понад 370 тисячам родин. Однак погодні умови й надалі суттєво ускладнюють ситуацію.

Про це повідомив очільник КОВА Микола Калашник.

«Над відновленням електропостачання в області цілодобово працюють 187 бригад енергетиків, які усувають пошкодження. Наразі без електропостачання залишаються майже 30 тисяч родин у населених пунктах області. Найскладніша ситуація зберігається у Обухівському, Фастівському та Бучанському районах», — зазначави він.

Важкою також залишається для Бориспільського та Броварського районів, де продовжують діяти екстрені відключення.

Нагадаємо, станом на 9 січня понад 370 тисяч родин в Київській області залишилися без електропостачання. Головними причинами відключень світла стали не тільки російські терористичні удари, а й погода.

В компанії ДТЕК повідомили, що близько 280 тисяч домогосподарств залишилися без електроенергії через негоду, а ще 90 тисяч сімей — через наслідки російського обстрілу.