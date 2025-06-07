"КиївПрайд" біля стін Михайлівського собору: яка позиція ПЦУ

Учасник «КиївПрайду» біля будівлі МЗС, навпроти Михайлівського собору / © Associated Press

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Київська Митрополія Православної Церкви України (ПЦУ) висловила протест проти проведення заходу «КиївПрайд Парк» біля Михайлівського Золотоверхого собору.

Про це йдеться в заяві пресслужби ПЦУ.

У ПЦУ вважають, що фестиваль «Київпрайд» спрямований «на підтримку і пропагування в суспільстві гріха содомії (гомосексуалізму) та гендерної ідеології».

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ПЦУ озглядає обрані місце, час та мету цього заходу, який відбувається неподалік Михайлівського собору, «як свідому цинічну антицерковну провокацію, спрямовану на його скандальну рекламу».

«Враховуючи, що попередній подібний захід цього року організатори також призначили на священний для християн час Страсної пʼятниці…, нинішнє проведення такого ж заходу під стінами Михайлівського Золотоверхого монастиря у переддень дня Святої Трійці не є випадковим збігом обставин, але свідчить про свідомі провокативні та антицерковні наміри організаторів», — йдеться в повідомленні пресслужби.

Нагадаємо, що сьогодні у Києві сталися сутички на місці проведення заходу ЛГБТ з правими активістами.