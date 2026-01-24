Київ знову без тепла: скільки будинків без опалення через атаку РФ

Удар по Києву 24 січня / © Управління ДСНС Києва

Внаслідок масованої атаки РФ на Київ уночі 24 січня в столиці знову майже 6 000 будинків залишилися без опалення.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, більшість із них — ті, які вже двічі підключили або намагалися підключити до теплопостачання після обстрілів 9 та 20 січня.

Також проблеми з водопостачанням на лівому березі та частково на правому.

Кличко запевнив, що комунальники й енергетики працюють, щоб повернути тепло, світло і воду в домівки киян.

Нагадаємо, що одна людина загинула та щонайменше четверо отримали поранення внаслідок нічної атаки на Київ.