Київ здригнувся від вибухів: після атаки в місті подекуди зникало світло — монітори

У Києві вночі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. За повідомленнями моніторингових каналів, ворог атакував столицю ударними безпілотниками та балістичними ракетами.

Також, за даними моніторингових ресурсів, у Києві почали фіксувати перебої з електропостачанням. Офіційної інформації щодо наслідків атаки, можливих руйнувань або постраждалих наразі немає.

Мешканців закликають залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги та не ігнорувати сигнали небезпеки.

