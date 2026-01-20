- Дата публікації
Київ здригнувся від вибухів: після атаки в місті подекуди зникало світло — монітори
У Києві пролунали вибухи під час атаки дронами та балістикою — у місті повідомляють про перебої зі світлом.
У Києві вночі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. За повідомленнями моніторингових каналів, ворог атакував столицю ударними безпілотниками та балістичними ракетами.
Також, за даними моніторингових ресурсів, у Києві почали фіксувати перебої з електропостачанням. Офіційної інформації щодо наслідків атаки, можливих руйнувань або постраждалих наразі немає.
Мешканців закликають залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги та не ігнорувати сигнали небезпеки.
