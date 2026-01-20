ТСН у соціальних мережах

Київ здригнувся від вибухів: після атаки в місті подекуди зникало світло — монітори

У Києві пролунали вибухи під час атаки дронами та балістикою — у місті повідомляють про перебої зі світлом.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © tsn.ua

У Києві вночі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. За повідомленнями моніторингових каналів, ворог атакував столицю ударними безпілотниками та балістичними ракетами.

Також, за даними моніторингових ресурсів, у Києві почали фіксувати перебої з електропостачанням. Офіційної інформації щодо наслідків атаки, можливих руйнувань або постраждалих наразі немає.

Мешканців закликають залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги та не ігнорувати сигнали небезпеки.

Нагадаємо, що у Запоріжжі пролунали вибухи: що відомо.

