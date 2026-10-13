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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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399
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1 хв

Київ здригнувся від сильних вибухів — перші деталі

Над столицею кружляють ворожі безпілотники.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Атака російськими дронами «Шахед»

Атака російськими дронами «Шахед» / © tsn.ua

Доповнено додатковими матеріалами

У Києві 13 жовтня пролунали гучні вибухи під час повітряної тривоги, оголошеної через загрозу ударів російськими дронами.

Про це повідомили кореспонденти ТСН.

Перед вибухами у столиці Повітрняні сили ЗСУ попереджали про політ реактивного безпілотника над Києвом у напрямку Жулян. Далі дрон рухався у напрямку Шулявки, Нивок та Лук’янівки.

Наразі столична влада не коментувала вибухи у Києві.

Нагадаємо, зранку 13 жовтня російська армія також атакувала Київ безпілотниками, через що в столиці лунали вибухи. Унаслідок падіння уламків збитих БпЛА в Дарницькому районі було пошкоджено двоповерховий приватний житловий будинок і огорожу подвір’я. Одна жінка отримала травми.

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