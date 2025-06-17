Київ зазнав ворожої атаки: кількість поранених зросла

Наслідки атаки на Київ 17 червня. Фото: Сергій Мовенко

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У вівторок, 17 червня, ворог атакував Київ. Кількість внаслідок постраждалих ракетного удару зросла до 60 осіб.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

Клименко зазначив, що в столиці внаслідок нічного обстрілу загинули 14 людей, ще щонайменше 60 отримали поранення.

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Водночас мер Києва Віталій Кличко заявив, що у Соломʼянському районі повністю обвалився підʼїзд житлового будинку. Він повідомляв, що до медичних закладів доправили понад 40 людей.

У місті розгорнуті штаби допомоги в Соломʼянському та Дарницькому районах. Рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, у ніч проти 17 червня Росія завдала масованого удару по Києву, використавши ракети й безпілотники. У результаті атаки в місті пошкоджено житлові будинки, зруйновано інфраструктуру та спалахнули пожежі. У Соломʼянському районі зруйновано цілий підʼїзд.