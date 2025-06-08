Київ засипало градом під час грози: фото, відео

Град у Києві 8 червня / © ТСН

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У Києві та області до кінця доби 8 червня і вночі 9 червня очікується гроза. Через це оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки. Коли гроза тільки почалась, Київ засипало градом.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація у своєму Telegram-каналі.

«Найближчоъ години зі збереженням до кінця доби 8 червня та вночі 9 червня у Києві та області гроза… I рівень небезпеки, жовтий», — йдеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації.

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Киянам радять не перебувати біля білбордів, дерев та ліній електропередач, а також не залишати авто під ними.

Гроза з градом у Києві / © ТСН

Гроза з градом у Києві / © ТСН

Гроза з градом у Києві / © ТСН

Негода внесла збої в роботу громадського транспорту. Затримується рух тролейбусів №№4/5/16/23/35 з технічних причин. На місце події викликано відповідальну службу підприємства.

Повалені дерева та затоплені вулиці / © із соцмереж

Повалені дерева та затоплені вулиці / © із соцмереж

У разі надзвичайної ситуації можна звертатися за такими контактами:

щодо підтоплення вулиць — до диспетчерської «Київавтодору»: 044 284 74 19 ;

при падінні дерев чи зламаних гілках — у «Київзеленбуд»: 044 272 40 18 ;

якщо є загроза життю — до рятувальників: 101 або 044 430 37 13 (КАРС);

у разі травмування людей — викликайте швидку: 103 ;

у випадку несправності світлофорів або дорожніх знаків — звертайтесь за номером ЦОДР: 050 387 35 42.

Дата публікації 19:07, 08.06.25 Кількість переглядів 42 Київ під час грози засипало градом

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