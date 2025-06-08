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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1606
Час на прочитання
1 хв

Київ засипало градом під час грози: фото, відео

Гроза в Києві може тривати всю ніч: оголошено штормове попередження, киянам радять бути обережними.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Град у Києві 8 червня

Град у Києві 8 червня / © ТСН

У Києві та області до кінця доби 8 червня і вночі 9 червня очікується гроза. Через це оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки. Коли гроза тільки почалась, Київ засипало градом.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація у своєму Telegram-каналі.

«Найближчоъ години зі збереженням до кінця доби 8 червня та вночі 9 червня у Києві та області гроза… I рівень небезпеки, жовтий», — йдеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації.

Киянам радять не перебувати біля білбордів, дерев та ліній електропередач, а також не залишати авто під ними.

Гроза з градом у Києві / © ТСН

Гроза з градом у Києві / © ТСН

Гроза з градом у Києві / © ТСН

Гроза з градом у Києві / © ТСН

Гроза з градом у Києві / © ТСН

Гроза з градом у Києві / © ТСН

Негода внесла збої в роботу громадського транспорту. Затримується рух тролейбусів №№4/5/16/23/35 з технічних причин. На місце події викликано відповідальну службу підприємства.

Повалені дерева та затоплені вулиці / © із соцмереж

Повалені дерева та затоплені вулиці / © із соцмереж

Повалені дерева та затоплені вулиці / © із соцмереж

Повалені дерева та затоплені вулиці / © із соцмереж

У разі надзвичайної ситуації можна звертатися за такими контактами:

  • щодо підтоплення вулиць — до диспетчерської «Київавтодору»: 044 284 74 19;

  • при падінні дерев чи зламаних гілках — у «Київзеленбуд»: 044 272 40 18;

  • якщо є загроза життю — до рятувальників: 101 або 044 430 37 13 (КАРС);

  • у разі травмування людей — викликайте швидку: 103;

  • у випадку несправності світлофорів або дорожніх знаків — звертайтесь за номером ЦОДР: 050 387 35 42.

Раніше синоптики шокували прогнозом на літо 2025 року. Вони попереджають про аномальну спеку до +40°C та зростання ризику торнадо та смерчів.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1606
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