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- Київ
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Київ засипало градом під час грози: фото, відео
Гроза в Києві може тривати всю ніч: оголошено штормове попередження, киянам радять бути обережними.
У Києві та області до кінця доби 8 червня і вночі 9 червня очікується гроза. Через це оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки. Коли гроза тільки почалась, Київ засипало градом.
Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація у своєму Telegram-каналі.
«Найближчоъ години зі збереженням до кінця доби 8 червня та вночі 9 червня у Києві та області гроза… I рівень небезпеки, жовтий», — йдеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації.
Киянам радять не перебувати біля білбордів, дерев та ліній електропередач, а також не залишати авто під ними.
Негода внесла збої в роботу громадського транспорту. Затримується рух тролейбусів №№4/5/16/23/35 з технічних причин. На місце події викликано відповідальну службу підприємства.
У разі надзвичайної ситуації можна звертатися за такими контактами:
щодо підтоплення вулиць — до диспетчерської «Київавтодору»: 044 284 74 19;
при падінні дерев чи зламаних гілках — у «Київзеленбуд»: 044 272 40 18;
якщо є загроза життю — до рятувальників: 101 або 044 430 37 13 (КАРС);
у разі травмування людей — викликайте швидку: 103;
у випадку несправності світлофорів або дорожніх знаків — звертайтесь за номером ЦОДР: 050 387 35 42.
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