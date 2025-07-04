- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 717
- Час на прочитання
- 1 хв
Київ задихається після ворожої атаки: коли повернеться чисте повітря і як захиститися від диму — відео
Киянам радять зачинити вікна, двері та не вмикати кондиціонери, а краще скористатись зволожувачами повітря.
Їдкий дим затягнув Київ після масштабної російської атаки ударними безпілотниками типу «Шахед» та балістикою в ніч проти 4 липня. Внаслідок ворожої атаки спалахнули пожежі та виникло задимлення, якість повітря дуже погіршилася.
Відбувається забруднення повітря, дуже велика кількість шкідливих речовин наразі в повітрі Києва.
Про це повідомив Андрій Косінов, фахівець ДУ Київський міський Центр профілактики хвороб МОЗ в етері «Київ24».
Косінов радить містянам зачинити вікна, двері та не вмикати кондиціонери, а краще скористатись зволожувачами повітря.
Втім, за словами фахівця, вже у другій половині дня ситуація в столиці зміниться.
«Покращення повітря залежить від того, як швидко ліквідують пожежу», — зазначає Косінов.
Синоптики обіцяють грозу та дощ, що допоможе осісти шкідливим речовинам на землю, пояснює він.
На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЖАХ! КИЇВ у ЧОРНОМУ ДИМУ! ДИХАТИ НІЧИМ! ВСЕ ЗАТЯГНУЛО! Наслідки нічної атаки на столицю
Нагадаємо, у ніч проти 4 липня Росія вдарила по Києву дронами і балістикою. Станом на ранок відомо про 23 травмованих. За даними медиків, 14 потерпілих госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно.