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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Київ задихається після ворожої атаки: коли повернеться чисте повітря і як захиститися від диму — відео

Киянам радять зачинити вікна, двері та не вмикати кондиціонери, а краще скористатись зволожувачами повітря.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Київ затягнуло димом після нічної ворожої атаки

Київ затягнуло димом після нічної ворожої атаки / © ТСН

Їдкий дим затягнув Київ після масштабної російської атаки ударними безпілотниками типу «Шахед» та балістикою в ніч проти 4 липня. Внаслідок ворожої атаки спалахнули пожежі та виникло задимлення, якість повітря дуже погіршилася.

Відбувається забруднення повітря, дуже велика кількість шкідливих речовин наразі в повітрі Києва.

Про це повідомив Андрій Косінов, фахівець ДУ Київський міський Центр профілактики хвороб МОЗ в етері «Київ24».

Косінов радить містянам зачинити вікна, двері та не вмикати кондиціонери, а краще скористатись зволожувачами повітря.

Втім, за словами фахівця, вже у другій половині дня ситуація в столиці зміниться.

«Покращення повітря залежить від того, як швидко ліквідують пожежу», — зазначає Косінов.

Синоптики обіцяють грозу та дощ, що допоможе осісти шкідливим речовинам на землю, пояснює він.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЖАХ! КИЇВ у ЧОРНОМУ ДИМУ! ДИХАТИ НІЧИМ! ВСЕ ЗАТЯГНУЛО! Наслідки нічної атаки на столицю

Нагадаємо, у ніч проти 4 липня Росія вдарила по Києву дронами і балістикою. Станом на ранок відомо про 23 травмованих. За даними медиків, 14 потерпілих госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно.

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