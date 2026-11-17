Ракета / © ТСН.ua

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У ніч проти вівторка, 17 листопада, російська армія завдала балістичного удару по Києву. Під час атаки у столиці працювали сили протиповітряної оборони.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

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Внаслідок російського обстрілу також пошкоджено системи критичної інфраструктури міста.

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У деяких районах Києва виникли перебої з водо- та теплопостачанням.

За попередньою інформацією, влучання зафіксували в районі Північного та Південного мостів.

Інформація про масштаби пошкоджень мостів та інфраструктурних об'єктів уточнюється.

Дані про можливих загиблих чи постраждалих у наданих повідомленнях відсутні.

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