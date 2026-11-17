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- Київ
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Київ вночі атакували балістикою: повідомляють про влучання в два мости та перебої з водою і теплом
У ніч проти 17 листопада російські війська атакували Київ балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, у деяких районах столиці виникли перебої з водо- та теплопостачанням.
У ніч проти вівторка, 17 листопада, російська армія завдала балістичного удару по Києву. Під час атаки у столиці працювали сили протиповітряної оборони.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
Внаслідок російського обстрілу також пошкоджено системи критичної інфраструктури міста.
У деяких районах Києва виникли перебої з водо- та теплопостачанням.
За попередньою інформацією, влучання зафіксували в районі Північного та Південного мостів.
Інформація про масштаби пошкоджень мостів та інфраструктурних об'єктів уточнюється.
Дані про можливих загиблих чи постраждалих у наданих повідомленнях відсутні.