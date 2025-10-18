Київ відкладає опалювальний сезон: що відомо

Опалення / © iStock

У Києві наразі не планують розпочинати опалювальний сезон. Хоча технічно столиця до цього готова, влада вирішила почекати через теплу погоду та необхідність економії газу.

Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв в ефірі телеканалу «Київ24».

За його словами, місто технічно готове подати тепло, однак поки що робити цього не планує. Адже нинішні погодні умови дозволяють утриматися від початку сезону.

«Ми готові до запуску опалення, але погода ще не холодна. Газ треба використовувати виважено, бо ворог продовжує руйнувати нашу інфраструктуру», — пояснив чиновник.

Попри відкладений старт, дитячі садочки, лікарні та інші об’єкти соціальної сфери вже забезпечені теплом. Решта киян отримають його, коли середньодобова температура опуститься нижче +8°C.

Коли саме дадуть тепло

За словами Пантелєєва, прогноз погоди поки не передбачає різкого похолодання. Тому опалення можуть запустити ближче до кінця жовтня.

«Ми бачимо, що кілька днів буде прохолодно, але потім знову очікується плюсова температура. Тож поки чекаємо стабільного зниження до +8», — зазначив він.

Нагадаємо, на тлі російських атак на енергетику та попереджень експертів про можливі перебої не лише зі світлом, а й з газом, українці активно готуються до складної зими. Для цього громадяни запасаються генераторами, зарядними станціями і портативними плитками, а деякі ОСББ у Києві встановлюють на дахах сонячні електростанції з акумуляторами для живлення ліфтів, опалення та водопостачання під час відключень.