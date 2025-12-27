- Дата публікації
Київ усю ніч — під потужною атакою ракет і дронів: яка ситуація у районах
Росіяни атакували Київ ракетами різних типів, а також ударними безпілотниками. Є постраждалі.
Росіяни упродовж ночі 27 грудня здійснили масовані удари по Києву та області, внаслідок чого відомо про руйнування об’єктів інфраструктури та помешкань мешканців.
Кількість постраждалих від російського обстрілу по столиці зросла до п’яти, повідомив мер Віталій Кличко.
Станом на ранок у Києві знову лунають вибухи. Повітряні сили пишуть про крилаті ракети на столицю та область.
За даними ДСНС, ситуація у районах така:
у Голосіївському районі падіння БпЛА спричинило пожежу трьох авто на території СТО. Пожежу ліквідовано.
в Оболонському районі надійшла інформація про пожежу триповерхового приватного житлового будинку через атаку БпЛА. На місці встановлено загоряння даху та другого поверху будинку. Гасіння триває.
У Дарницькому районі пожежа виникла у приватному двоповерховому житловому будинку. Вогнеборці ліквідовують наслідки обстрілу на місці.