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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1966
Час на прочитання
1 хв

Київ у вогні і диму — атака РФ по столиці 10 липня у фото

Уночі у Києві лунали потужні вибухи. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про атаку «Шахедами» та рух ракет на столицю.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Через удар виникла пожежа у багатоповерхівці

Через удар виникла пожежа у багатоповерхівці / © Associated Press

Росія всю ніч атакувала Київ та передмістя «Шахедами», балістичними та крилатими ракетами. Є багато руйнувань житлових будинків, загинули щонайменше двоє людей і ще 16 поранених. Усе місто затягло димом від пожеж. Атака на столицю тривала до 5 години ранку.

Нижче — наслідки атаки у фото.

Люди у метро заховалися від бомбардування / © Associated Press

Люди у метро заховалися від бомбардування / © Associated Press

Жінка рятує свого кота під час атаки / © Associated Press

Жінка рятує свого кота під час атаки / © Associated Press

Рятувальник на місці пожежі / © Getty Images

Рятувальник на місці пожежі / © Getty Images

Правоохоронці фіксують наслідки атаки / © Getty Images

Правоохоронці фіксують наслідки атаки / © Getty Images

Працівник ДСНС на місці пожежі / © Associated Press

Працівник ДСНС на місці пожежі / © Associated Press

Під час ворожих ударів виникли пожежі / © Getty Images

Під час ворожих ударів виникли пожежі / © Getty Images

Рятувальники прибули на виклик, де виникла пожежа / © Associated Press

Рятувальники прибули на виклик, де виникла пожежа / © Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
1966
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