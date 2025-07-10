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- Київ
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Київ у вогні і диму — атака РФ по столиці 10 липня у фото
Уночі у Києві лунали потужні вибухи. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про атаку «Шахедами» та рух ракет на столицю.
Росія всю ніч атакувала Київ та передмістя «Шахедами», балістичними та крилатими ракетами. Є багато руйнувань житлових будинків, загинули щонайменше двоє людей і ще 16 поранених. Усе місто затягло димом від пожеж. Атака на столицю тривала до 5 години ранку.
Нижче — наслідки атаки у фото.