Київ у режимі підвищеної готовності: у КМДА зробили попередження

Київ / © pixabay.com

Київ та область готуються до складного метеотижня: очікуються снігопади, відлига, ожеледиця та туман. Влада закликає водіїв і пішоходів бути особливо обережними та планувати пересування заздалегідь.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації у Telegram.

За даними КМДА, у період з 6 по 10 січня у регіоні очікуються різкі зміни температури та атмосферного тиску, що супроводжуватиметься опадами у вигляді снігу та дощу зі снігом.

Основні ризики цього тижня — ожеледиця на дорогах та тротуарах, снігопади, які поступово переходять у дощ, а також туман із значним погіршенням видимості. У разі критичних погодних умов можливе обмеження в’їзду до Києва для великогабаритного транспорту та вантажівок.

Для запобігання транспортному колапсу КМДА підготувала 55 пунктів контролю та майданчиків для тимчасової стоянки вантажівок на під’їздах до міста. Водіям радять заздалегідь переглядати логістичні плани та використовувати офіційні джерела КМДА для моніторингу в’їзду до столиці.

Рекомендації для киян

Використовувати громадський транспорт замість приватних авто, щоб дати змогу комунальній техніці ефективно очищати дороги;

Дотримуватися правил паркування та не залишати автомобілі у заборонених місцях — порушників евакуюватимуть;

Бути обережними на дорогах та тротуарах: гальмівний шлях на слизькій поверхні значно збільшується, переходити дорогу слід тільки у дозволених місцях.

КМДА наголосила на необхідності підвищеної пильності та планування пересувань, щоб уникнути травм і аварійних ситуацій у період погіршення погодних умов.

