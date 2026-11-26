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- Категорія
- Київ
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"Київ Цифровий" змінює правила оплати: що оновлять
У популярному застосунку «Київ Цифровий» готують зміни, які вплинуть на звичну оплату проїзду. Киянам доведеться перейти на інший спосіб розрахунку.
Із 27 листопада користувачі столичного застосунку «Київ Цифровий» більше не зможуть розраховуватися за послуги раніше збереженими банківськими картками. Сервіс оновлює платіжну систему, що змінить звичний алгоритм оплати квитків і транспорту.
Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації (КМДА).
За інформацією міської влади, після технічного оновлення із застосунку повністю зникне розділ «Картки».
Надалі оплачувати послуги можна буде двома способами:
ввівши реквізити банківської картки;
скориставшись сервісами Apple Pay або Google Pay.
У КМДА радять киянам заздалегідь оновити застосунок, щоб уникнути проблем із купівлею квитків та оплатою транспортних послуг.
Нагадаємо, раніше у Києві через масштабний збій з транспортних карток містян масово зникли оплачені за старою вартістю поїздки.