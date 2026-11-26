Київ Цифровий

Реклама

Із 27 листопада користувачі столичного застосунку «Київ Цифровий» більше не зможуть розраховуватися за послуги раніше збереженими банківськими картками. Сервіс оновлює платіжну систему, що змінить звичний алгоритм оплати квитків і транспорту.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації (КМДА).

Реклама

За інформацією міської влади, після технічного оновлення із застосунку повністю зникне розділ «Картки».

Реклама

Надалі оплачувати послуги можна буде двома способами:

ввівши реквізити банківської картки;

скориставшись сервісами Apple Pay або Google Pay.

У КМДА радять киянам заздалегідь оновити застосунок, щоб уникнути проблем із купівлею квитків та оплатою транспортних послуг.

Нагадаємо, раніше у Києві через масштабний збій з транспортних карток містян масово зникли оплачені за старою вартістю поїздки.

Новини партнерів