Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
46
Час на прочитання
1 хв
1 хв

Київ та область накриє густий туман: видимість 200–500 метрів

Туман на у столиці та на Київщині знизить видимість до 200–500 м. ДСНС звернуласяся до водіїв щодо швидкісного режиму та безпеки.

Автор публікації
Світлана Несчетна
Туман

Туман / © unsplash.com

Найближчим часом у Києві та Київській області спостерігатиметься туман із видимістю 200–500 метрів.

Про це попереджає ДСНС України у Telegram.

Через погану видимість можливі ускладнення руху транспорту.

У ДСНС звернулися до водіїв та пішоходів:

  • Водії, будьте уважні за кермом, дотримуйтеся дистанції та швидкісного режиму!

  • Пішоходи, переходьте дорогу лише у визначених місцях і переконайтеся, що вас добре видно!

Раніше синоптики розповіли, чи прийде цього року рання зима до України.

Дата публікації
Кількість переглядів
46
