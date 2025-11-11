- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 46
- Час на прочитання
- 1 хв
Київ та область накриє густий туман: видимість 200–500 метрів
Туман на у столиці та на Київщині знизить видимість до 200–500 м. ДСНС звернуласяся до водіїв щодо швидкісного режиму та безпеки.
Найближчим часом у Києві та Київській області спостерігатиметься туман із видимістю 200–500 метрів.
Про це попереджає ДСНС України у Telegram.
Через погану видимість можливі ускладнення руху транспорту.
У ДСНС звернулися до водіїв та пішоходів:
Водії, будьте уважні за кермом, дотримуйтеся дистанції та швидкісного режиму!
Пішоходи, переходьте дорогу лише у визначених місцях і переконайтеся, що вас добре видно!
Раніше синоптики розповіли, чи прийде цього року рання зима до України.