Київ
303
1 хв

Київ сьогодні без світла може бути до 13 годин – деталі

Найдовші перерви в електропостачанні сьогодні очікують мешканців другої черги — до 13,5 годин.

Наталія Магдик
Київ

Київ / © Pixabay

Сьогодні, 9 листопада, кияни залишаться без електроенергії на кілька годин через стабілізаційні відключення. Тривалість відключень залежить від черги споживачів: від 9,5 до 13,5 годин протягом доби. Найдовші перерви очікують мешканців другої черги — вони проведуть без світла понад половину дня.

Про це йдеться у повідомленні ДТЕК у Telegram.

Графіки відключень були оновлені після масованої атаки на енергетичну інфраструктуру України 8 листопада. Тоді всі теплоелектростанції компанії «Центренерго» зупинилися і припинили генерацію електроенергії.

Графіки для киян:

  • Черга 1.1 та 1.2 — 10 годин без світла (01:00–05:00, 11:30–15:30, 22:00–24:00)

  • Черга 2.1 та 2.2 — 13,5 годин без світла (01:00–05:00, 11:30–19:00, 22:00–24:00)

  • Черга 3.1 та 3.2 — 11,5 годин без світла (04:30–12:00, 15:00–19:00)

  • Черга 4.1 — 12,5 годин без світла (00:00–01:30, 04:30–08:30, 15:00–22:00)

  • Черга 4.2 — 11 годин без світла (04:30–08:30, 15:00–22:00)

  • Черга 5.1 — 12 годин без світла (00:00–01:30, 09:00–15:30, 18:30–22:30)

  • Черга 5.2 — 10,5 годин без світла (09:00–15:30, 18:30–22:30)

  • Черга 6.1 та 6.2 — 9,5 годин без світла (00:00–01:30, 08:00–12:00, 18:30–22:30)

Найтриваліші перерви в електропостачанні припадають на денний час: з 11:30 до 19:00 для другої черги та з 15:00 до 22:00 для четвертої черги. Практично всі черги також матимуть нічні відключення — з 01:00 до 05:00 або з 04:30 до 08:30.

У ДТЕК попереджають, що графіки можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі, і обіцяють оперативно інформувати киян про будь-які коригування.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які наразі графіки відключення світла по регіонах України. Також, яка ситуація з рухом потягів.

303
