Мер Києва оголосив дату старту опалювального сезону

Опалення

Попри обстріли столиці з боку Росії Київ розпочне опалювальний сезон, уже є дати.

Про це повідомив мер міста Вітаій Кличко у Telegram.

«29 жовтня Київ розпочне опалювальний сезон у житловому фонді. В питанні про старт опалювального періоду місто враховувало ключові фактори — погодні умови, раціональне використання палива, забезпечення санітарних температурних параметрів у будинках і зниження навантаження на електромережу», — написав він.

Мер Києва повідомив, що розгортання системи теплопостачання технологічно потребує до 7 днів. Зважаючи на прогнозоване подальше зниження температури, міська влада ухвалила рішення про початок подавання тепла до житлових будинків киян.

Опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитсадків та інших закладів соціальної сфери розпочався у Києві ще 3 жовтня за індивідуальними заявками керівників цих установ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що депутат Київради Андрій Вітренко повідомив, що відповідальні особи запевнили міську владу — попри складну ситуацію та зміну стратегії обстрілів опалення у столиці буде увімкнене за графіком.