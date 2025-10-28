ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
518
Час на прочитання
1 хв

Мер Києва оголосив дату старту опалювального сезону

Попри складну ситуацію Київ отримає тепло за планом.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Опалення

Опалення / © iStock

Попри обстріли столиці з боку Росії Київ розпочне опалювальний сезон, уже є дати.

Про це повідомив мер міста Вітаій Кличко у Telegram.

«29 жовтня Київ розпочне опалювальний сезон у житловому фонді. В питанні про старт опалювального періоду місто враховувало ключові фактори — погодні умови, раціональне використання палива, забезпечення санітарних температурних параметрів у будинках і зниження навантаження на електромережу», — написав він.

Мер Києва повідомив, що розгортання системи теплопостачання технологічно потребує до 7 днів. Зважаючи на прогнозоване подальше зниження температури, міська влада ухвалила рішення про початок подавання тепла до житлових будинків киян.

Опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитсадків та інших закладів соціальної сфери розпочався у Києві ще 3 жовтня за індивідуальними заявками керівників цих установ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що депутат Київради Андрій Вітренко повідомив, що відповідальні особи запевнили міську владу — попри складну ситуацію та зміну стратегії обстрілів опалення у столиці буде увімкнене за графіком.

Дата публікації
Кількість переглядів
518
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie