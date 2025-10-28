- Дата публікації
- Київ
- 518
- 1 хв
Мер Києва оголосив дату старту опалювального сезону
Попри складну ситуацію Київ отримає тепло за планом.
Попри обстріли столиці з боку Росії Київ розпочне опалювальний сезон, уже є дати.
Про це повідомив мер міста Вітаій Кличко у Telegram.
«29 жовтня Київ розпочне опалювальний сезон у житловому фонді. В питанні про старт опалювального періоду місто враховувало ключові фактори — погодні умови, раціональне використання палива, забезпечення санітарних температурних параметрів у будинках і зниження навантаження на електромережу», — написав він.
Мер Києва повідомив, що розгортання системи теплопостачання технологічно потребує до 7 днів. Зважаючи на прогнозоване подальше зниження температури, міська влада ухвалила рішення про початок подавання тепла до житлових будинків киян.
Опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитсадків та інших закладів соціальної сфери розпочався у Києві ще 3 жовтня за індивідуальними заявками керівників цих установ.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що депутат Київради Андрій Вітренко повідомив, що відповідальні особи запевнили міську владу — попри складну ситуацію та зміну стратегії обстрілів опалення у столиці буде увімкнене за графіком.