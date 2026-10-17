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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Київ розігріє до +17 °C, але є нюанс: якою буде погода у столиці та області 17 жовтня

Осіннє похолодання та дощі у столичному регіоні затримаються ненадовго, адже синоптики вже прогнозують підвищення температури наступного тижня.

Автор публікації
Фото автора: Марія Тищук Марія Тищук
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Осінь

Осінь / © unsplash.com

У суботу, 17 жовтня, у Києві та на Київщині утримуватиметься хмарна погода з можливими невеликими дощами.

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує у столиці 17 жовтня погоду без опадів та з температурою повітря від +15 до +17 градусів вище нуля. В неділю очікуються дощі.

«На наступному тижні, орієнтовно із вівторка-середи, синоптична ситуація в Україні вирівняється, атмосферний тиск підросте, дощі припиняться, а температура повітря підвищиться», — повідомляє Діденко.

В Українському гідрометцентрі повідомляють, що 17 жовтня по території Київщини та міста Києва буде хмарно та очікуються невеликі дощі. Вітер дутиме східний та зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області вдень становитиме від +13 до +18 градусів тепла, у столиці повітря прогріється до +14…+16 градусів вище нуля.

На погодному порталі Sinoptik прогнозують у столиці 17 жовтня хмарну погоду. Протягом усього дня очікується дрібний дощ. Температура повітря у денні години становитиме від +11 до +14 градусів вище нуля.

Погода у Києві 17 жовтя / Джерело: Sinoptik / © скриншот

Погода у Києві 17 жовтя / Джерело: Sinoptik / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 17 жовтня.

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