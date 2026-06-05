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Київ різко “розжарить”, але ненадовго: синоптики попередили про зміни погоди в столиці
Погода у Києві та Київській області найближчими днями готує температурні гойдалки. Попри комфортні +25 градусів наприкінці робочого тижня, вже на вихідних у столицю прийде відчутне прохолодження із затяжними зливами.
У п’ятницю, 5 червня, у Києві та Київській області утримається хмарна, але помірно тепла літня погода, хоча думки синоптиків щодо ймовірності дощів у цей день дещо розходяться.
За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у столиці 5 червня істотних опадів не передбачається, а повітря прогріється до +24 градусів вище нуля.
Як повідомляють в Українському гідрометцентрі, на Київщині 5 червня очікується хмарна погода із короткочасними проясненнями. Вночі без опадів, вдень по області місцями пройдуть короткочасні дощі.
Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура по області вночі коливатиметься в межах від +12 до +17 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +22…+27 градусів тепла.
У Києві вночі стовпчики термометрів коливатимуться в межах від +13 до +15 градусів тепла, вдень очікується близько +25 градусів тепла.
Як повідомляють на погодному порталі Sinoptik, у столиці 5 червня протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. З ранку буде йти дрібний дощ, який припиниться тільки ввечері.
Температура повітря коливатиметься від +14 до +24 градусів тепла.
Проте на вихідних буде прохолодніше. Зокрема, у неділю синоптики прогнозують затяжні дощі, а температура повітря вдень становитиме від +19 до +22 градусів тепла.
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 5 червня.
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