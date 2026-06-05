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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
33
Час на прочитання
2 хв

Київ різко “розжарить”, але ненадовго: синоптики попередили про зміни погоди в столиці

Погода у Києві та Київській області найближчими днями готує температурні гойдалки. Попри комфортні +25 градусів наприкінці робочого тижня, вже на вихідних у столицю прийде відчутне прохолодження із затяжними зливами.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Синоптики розповіли, якою буде погода у столиці та області 5 червня

Синоптики розповіли, якою буде погода у столиці та області 5 червня / © УНІАН

У п’ятницю, 5 червня, у Києві та Київській області утримається хмарна, але помірно тепла літня погода, хоча думки синоптиків щодо ймовірності дощів у цей день дещо розходяться.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у столиці 5 червня істотних опадів не передбачається, а повітря прогріється до +24 градусів вище нуля.

Як повідомляють в Українському гідрометцентрі, на Київщині 5 червня очікується хмарна погода із короткочасними проясненнями. Вночі без опадів, вдень по області місцями пройдуть короткочасні дощі.

Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура по області вночі коливатиметься в межах від +12 до +17 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +22…+27 градусів тепла.

У Києві вночі стовпчики термометрів коливатимуться в межах від +13 до +15 градусів тепла, вдень очікується близько +25 градусів тепла.

Як повідомляють на погодному порталі Sinoptik, у столиці 5 червня протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. З ранку буде йти дрібний дощ, який припиниться тільки ввечері.

Температура повітря коливатиметься від +14 до +24 градусів тепла.

Погода у Києві 5 червня / © скриншот

Погода у Києві 5 червня / © скриншот

Проте на вихідних буде прохолодніше. Зокрема, у неділю синоптики прогнозують затяжні дощі, а температура повітря вдень становитиме від +19 до +22 градусів тепла.

Погода у Києві 7 червня / © скриншот

Погода у Києві 7 червня / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 5 червня.

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Дата публікації
Кількість переглядів
33
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