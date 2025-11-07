- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 197
- Час на прочитання
- 1 хв
Київ — повітряна тривога: загроза застосування балістики
У Києві та низці областей триває повітряна тривога: є загроза застосування балістичного озброєння та зафіксовано рух ворожих БпЛА на кількох напрямках.
У столиці та низці регіонів України оголошена повітряна тривога через загрозу застосування балістичних ракет із боку Брянської області РФ, а також активність ворожих безпілотників на різних напрямках.
За даними моніторингових каналів, БпЛА фіксуються в акваторії Чорного моря та рухаються курсом у бік Миколаївщини. Також безпілотники помічені на межі Сумської та Чернігівської областей — вони прямують на південний захід.
Влада закликає мешканців Києва та регіонів негайно прямувати до укриттів і не залишатися біля вікон. Не публікуйте фото чи відео роботи ППО — це допомагає ворогу коригувати удари.