Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
197
Час на прочитання
1 хв

Київ — повітряна тривога: загроза застосування балістики

У Києві та низці областей триває повітряна тривога: є загроза застосування балістичного озброєння та зафіксовано рух ворожих БпЛА на кількох напрямках.

Автор публікації
Олена Кузьмич
Сирена

Сирена / © ТСН.ua

У столиці та низці регіонів України оголошена повітряна тривога через загрозу застосування балістичних ракет із боку Брянської області РФ, а також активність ворожих безпілотників на різних напрямках.

За даними моніторингових каналів, БпЛА фіксуються в акваторії Чорного моря та рухаються курсом у бік Миколаївщини. Також безпілотники помічені на межі Сумської та Чернігівської областей — вони прямують на південний захід.

Влада закликає мешканців Києва та регіонів негайно прямувати до укриттів і не залишатися біля вікон. Не публікуйте фото чи відео роботи ППО — це допомагає ворогу коригувати удари.

Дата публікації
Кількість переглядів
197
