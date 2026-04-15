Київ після заморозків накриє ще один удар стихії: синоптики дали детальний прогноз на сьогодні

Синоптики пргнохують суху та хмарну погоду у Києві 15 квітня.

Віра Хмельницька
Якою буде погода у Києві 15 квітня

У середу, 15 квітня, мешканців столиці та Київської області очікує хмарна, але суха погода з денним теплом до +18 градусів вище нуля, яке вночі зміниться підступними заморозками на ґрунті.

На Київщині та у столиці 15 квітня очікується хмарна погода. Істотних опадів не передбачається. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме від +1 до +6 градусів тепла, вдень — від +13 до +18 градусів тепла. У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +4 до +6 градусів тепла, вдень очікується до +17 вище нуля.

Водночас синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини. Вночі 15 квітня на поверхні ґрунту можливі заморозки до -2 градусів нижче нуля. В області оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що у Києві 15 квітня буде суха погода. Вдень повітря прогріється до +15 градусів тепла. За словами метеорологині, вітер у столиці буде північно-західний, до обіду рвучкий, в другій половині дня притихне.

За даними погодного сайту Sinoptik, у столиці ранок буде ясним, проте вдень небо затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Упродовж дня синоптики опадів не прогнозують.

Температура повітря вночі становитиме від +7 до +8 градусів тепла, вдень — від +15 до +17 градусів вище нуля.

