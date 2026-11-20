Київ / фото ілюстративне / © Associated Press

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Після російської атаки 20 листопада в Києві зафіксували перебої зі світлом і водою, а частину столичних мостів довелося перекривати або обмежувати для транспорту.

Яка ситуація склалася у місті, якими маршрутами курсують автобуси й тролейбуси та що планують робити з переправами через Дніпро — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

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Як курсують тролейбуси та автобуси у Києві

Зранку, 20 листопада рух тролейбусів було тимчасово призупинено в частині Печерського, Солом’янського та Голосіївського районів Києва через відсутність напруги в енергосистемі, також змінено маршрути трьох автобусів через перекриття Подільського мостового переходу.

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Згодом у «Київпастранс» повідомляли, що рух цього транспорту було відновлено о 10:23, курсування з відхиленням від графіка.

Крім того, у зв’язку з перекриттям руху на Подільському мостовому переході в напрямку лівого берега зранку було змінено маршрути автобусів №№ 110, 111 та 112 — їхній рух організовано Північним мостом.

В Києві тимчасово призупинили рух кількох автобусів та тролейбусів / © Київська міська рада

Водночас через перекриття окремих ділянок доріг упродовж дня були повідомлення можливі точкові об’їзди кількох автобусів.

Станом на вечір, відомо що рух тролейбусів та автобусів відбувається за звичним графіком, проте з невеликими відхиленнями.

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Варто зауважити, що від 21 до 30 листопада у Києві змінять маршрути автобусів № 33-Т та № 118-Д, повідомили в «Київпастрансі». Тимчасові корективи пов’язані з капітальним ремонтом шляхопроводу біля станції метро «Чернігівська» на перетині вулиці Миропільської та Броварського проспекту.

Рух автобусів буде організовано:

маршрут № 33-Т «Дарницький вагоноремонтний завод — станція метрополітену «Чернігівська» по наступному шляху слідування: від Дарницького вагоноремонтного заводу до вулиці Гната Хоткевича за власним маршрутом, далі — рух по тимчасовій транспортній розв’язці через Броварський проспект — вулиця Братиславська — розворот на транспортній розв’язці біля вулиці Шолом-Алейхема — вулиця Братиславська — рух по тимчасовій транспортній розв’язці через Броварський проспект — вулиця Гната Хоткевича — далі за власним маршрутом до Дарницького вагоноремонтного заводу;

маршрут № 118-Д «Станція метрополітену «Лісова» — станція метрополітену «Політехнічний інститут» по наступному шляху слідування: Броварський проспект (від станції метрополітену «Лісова») — вулиця Братиславська — розворот на транспортній розв’язці біля вулиці Шолом-Алейхема — вулиця Братиславська — рух по тимчасовій транспортній розв’язці через Броварський проспект — вулиця Гната Хоткевича — далі за власним маршрутом до станції метрополітену «Політехнічний інститут». У зворотному напрямку без змін.

Пасажирів просять враховувати зміни під час планування маршрутів.

Тимчасова схема руху автобусного маршруту № 118-Д / © Київпастранс

Тимчасова схема руху автобусного маршруту № 33-Т / © КМДА

Також 21 листопада буде змінено маршрути автобусів №№ 2, 39, 49, 87, 95, 101 та тролейбусів № 34, 22 листопада зі змінами руху курсуватимуть маршрути автобусів №№ 31, 110, 112. Зміни руху зазначеного транспорту пов’язаний із проведенням запланованих сезонних ярмарків, які організовують на вул. Голосіївській, вул. Миколи Закревського, бульв. Амвросія Бучми, вул. Йорданській, вул. Академіка Шалімова, вул. Татарській та вул. Ігоря Юхновського.

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З початку до закінчення ярмарків, рух маршрутів буде організовано:

21 листопада:

автобус № 2 від вул. Вахтанга Кікабідзе до вул. Віталія Скакуна за власним маршрутом, далі — бульв. Вацлава Гавела — вул. Гарматна — просп. Берестейський до вул. Шолуденка. У зворотному напрямку без змін;

автобус № 39 буде організовано по трасі: просп. Голосіївський — просп. Науки — вул. Лисогірська (до транспортної розв’язки на перетині з вул. Ракетною та вул. Панорамною) — вул. Лисогірська — пров. Лисогірський. У зворотному напрямку без змін;

автобус № 49 від ст. міської електрички «Березняки» до бульв. Амвросія Бучми за власним маршрутом, далі — просп. Павла Тичини — Дніпровська набережна, далі за власним маршрутом;

автобус № 87 в напрямку руху до вул. Митрополита Андрея Шептицького від ст. м. «Осокорки» до бульв. Амвросія Бучми за власним маршрутом, далі — просп. Павла Тичини — вул. Березняківська, далі за власним маршрутом;

автобус № 95 в напрямку Русанівських садів від ст. міської електрички «Березняки» до вул. Юрія Шумського за власним маршрутом, далі — просп. Павла Тичини — Дніпровська набережна, далі за власним маршрутом;

автобус № 101 від станції метро «Почайна» до просп. Червоної Калини за власним маршрутом, далі — вул. Рональда Рейгана — вул. Миколи Закревського, далі за власним маршрутом;

тролейбус № 34 від вул. Північної до просп. Степана Бандери.

22 листопада:

автобус № 31 по трасі: ст.м. «Політехнічний інститут» — просп. Берестейський — вул. Богдана Гаврилишина — вул. Митрофана Довнар-Запольського — вул. Дегтярівська — вул. Білоруська — вул. Деревлянська — вул. Юрія Іллєнка — вул. Академіка Ромоданова — вул. Загорівська — вул. Князя Володимира Мономаха — вул. Татарська;

автобуси №№ 110, 112 відповідно від ст. м. «Площа Українських Героїв» та ст. м. «Лук’янівська» до вул. Райдужної за власними маршрутами, далі — вул. Івана Микитенка — вул. Сірожупанників — вул. Ігоря Юхновського, далі за власними маршрутами. У зворотному напрямку без змін.

© Київпастранс © Київпастранс © Київпастранс © Київпастранс © Київпастранс © Київпастранс © Київпастранс © Київпастранс

Яка ситуація зі світлом 20 листопада у столиці

Зранку, 20 листопада, через масований обстріл росіян частина мешканців у п’яти районах столиці опинилася без світла, а на решті території міста довелося застосувати екстрені вимкнення. Як повідомили в ДТЕК, знеструмлення торкнулися Печерського, Солом’янського, Голосіївського, Дніпровського та Дарницького районів.

В інших частинах Києва енергетики вимушено обмежували подачу струму через пошкоджене обладнання та перевантаження мережі.

Станом на 13:40 екстрені відключення електроенергії були скасовані, адже енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію після нічної масованої атаки і повернути світло киянам

Наразі в столиці діють графіки відключень, з якими можна ознайомитися:

у чат-боті;

сайті або в додатку «Київ Цифровий»;

на сайті YASNO або у застосунку YASNO Mobile.

У Києві фіксують перебої із водопостачанням

Під час російського обстрілу Києва під удар потрапили об’єкти «Київводоканалу» — серед працівників підприємства є двоє загиблих та поранені.

Окрім прямих влучань по водопровідній інфраструктурі, через атаки на енергосистему столиці, виникли перебої з водопостачанням. У п’яти районах столиці впав тиск у трубах, тож у частині будинків вода могла зникнути, а саме у:

Печерському,

Голосіївському,

Святошинському,

Солом’янському

Шевченківському районах.

«Фахівці Київводоканалу працюють над стабілізацією тиску та якнайшвидшим відновленням водопостачання», — повідомляють у відомстві.

Ситуація на мостах Києва 20 листопада: де відкрито рух, а де діють обмеження

Унаслідок російської атаки 20 листопада в Києві було пошкоджено одразу три мости: Подільський, Дарницький та Південний, про це пообіді повідомляв мер Віталій Кличко.

За його словами, через влучання балістичних ракет зранку довелося перекривати проїзд у бік лівого берега Подільським мостовим переходом, проте вдень рух там уже відновили. На Дарницькому мосту також є руйнування — фахівці наразі обстежують споруди. Водночас на Південному мосту, куди знову влучили росіяни, проїзд, як і в попередні дні.

За інформацією Київської міської державної адміністрації, рух мостами 20 листопада організований таким чином:

Південний міст — із регульованим інтервалом дозволений рух автотранспорту масою до 10 тонн включно та громадського транспорту загальною масою до 18 тонн. Рух із правого на лівий берег лишається закритим;

Північний міст — дозволений рух громадського та спеціального транспорту крайньою правою смугою на обох проїздах мосту в обох напрямках. Рух легкових автомобілів і транзитного вантажного транспорту заборонений;

Подільський мостовий перехід — після часткового пошкодження рух відновлений;

Дарницький міст — працює у штатному режимі;

Міст Метро — працює у штатному режимі. Рух вантажного транспорту заборонений;

Міст ім. Є. О. Патона — працює у штатному режимі. Рух вантажного транспорту заборонений. Діє реверсивний рух: із 6:00 до 16:00 — із лівого берега на правий; із 16:00 до 24:00 — із правого берега на лівий.



Водіїв закликають враховувати актуальну інформацію під час планування маршрутів містом.

Рух мостами Києва 20 листопада / © КМДА

Коли повністю відновлять рух Південним і Північним мостами

Проїзд Південним і Північним мостами був відновлений частково. На Південному дозволили рух транспорту до 10 тонн і громадського до 18 тонн, але проїзд із правого берега на лівий досі закритий. Північним мостом крайньою правою смугою в обидва боки їздить лише громадський і спецтранспорт, а для легковиків та транзитних вантажівок рух заборонений.

На мосту Патона діє реверсивний рух за графіком. Подільським мостом приблизно за 15 хвилин після оголошення повітряної тривоги обмежують проїзд із лівого берега на правий. Водночас Дарницький міст та міст Метро працюють у звичному режимі.

За словами мера Києва Віталія Кличка, у столиці планують повністю відновити рух Південним і Північним мостами, хоча точних термінів поки не називають.

«Спочатку зробили обстеження споруд, наскільки великі пошкодження, тому що якщо ми запускаємо транспорт по мостах, насамперед повинна бути безпека. Споруда повинна витримувати навантаження. Зараз робимо план, щоб максимально швидко усунути пошкодження і запустити повноцінний рух», — пояснив Кличко.

За його словами, терміни залежать від складності пошкоджень, адже перед відкриттям руху необхідно переконатися в безпеці мостів. Комунальники працюють вдень і вночі, щоб максимально швидко усунути проблему сполучення між правим та лівим берегами.

Що відомо про будівництво тунелю під Дніпром та понтонних переправ

Дням у Міністерстві з відновлення, інфраструктури та транспорту України повідомили, що розпочинається підготовка до будівництва тунелю під Дніпром у Києві, який має стати безпечнішою альтернативою мостам на тлі постійних російських атак. Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник уже провів переговори з американською компанією Robbins, що спеціалізується на тунелепрохідницькому обладнанні.

Американці готові надати техніку, забезпечити супровід та навчити українських фахівців, а найближчим часом підготують пропозиції щодо необхідних досліджень і партнерства. Також урядовці обговорюють залучення міжнародного фінансування.

Поки що йдеться лише про підготовчий етап: фахівці мають визначити маршрут і параметри тунелю, провести геологічні дослідження та порахувати вартість проєкту, тож конкретних термінів початку будівництва наразі немає.

Також нещодавно у Києві вже почали будувати понтонні переправи через Дніпро. Орієнтовно, завершитися роботи можуть за два-три місяці. Про це повідомив голова Деснянської РДА Максим Бахматов.

За його словами, поки масштабні ідеї на кшталт тунелів залишаються лише на рівні обговорень, місто перейшло до практичних рішень. Такі переправи розраховані на мінімальний транзит та проїзд спецтранспорту й критично важливих авто на випадок, якщо стаціонарні мости зазнають серйозних пошкоджень або припинять роботу.

Нагадаємо, днями Росія завдала балістичних ударів по Україні, зокрема по Північному та Південному мостах у Києві, через що рух ними частково було перекрито. У відповідь Сили оборони після багатотижневої операції уразили Керченський міст, де автомобільна частина разом із центральною аркою занурилася у воду, а залізнична гілка зазнала критичних пошкоджень. Військовий експерт Ігор Романенко пояснив вибір цієї цілі тим, що вона є найбільш чутливою для Росії.

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