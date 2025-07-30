Київ підтоплений через негоду: що кажуть комунальники

Негода у Києві

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У Києві пройшла потужна злива, внаслідок чого деякі вулиці підтопило. Комунальники працюють на місцях.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Дата публікації 15:55, 30.07.25 Кількість переглядів 11 У Києві затоплення через потужні дощі

За даними «КИЇВ24», гідрослужби «Київавтодору» працюють у посиленому режимі. До робіт залучено 55 одиниць спецтехніки та 36 бригад.

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Наразі зливоприймачі збирають воду, а комунальні служби за допомогою ковша прибирають сміття. Воно заважає належному відведенню через водостічні канали.

Як зазначалося раніше, в Україні продовжує вирувати негода. Довкола поламані дерева, затоплені вулиці та величезний град.

Зокрема, у Хмельницькому після потужної зливи позатоплювало вулиці. На дорогах стався колапс: частину автівок заблокувало у воді, з перебоями працював громадський транспорт. Через негоду у місті сталися аварійні відключення світла. Крім того, в області пройшовся буревій — з корінням повиривав дерева, в кількох селах градом побило городину.

На Вінниччині негода також наробила лиха. Відразу у п’яти районах та в обласному центрі вирував шквальний вітер. Повалені дерева заблокували дороги, на місцях працювали рятувальники. Величезний град побив дахи будинків та автівки. В області було знеструмлено майже сорок населених пунктів. Зливи, шквальний вітер та град синоптики прогнозують і сьогодні.

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