Київ під ворожою атакою: що відомо про загрозу

Ракетна небезпека / © Getty Images

В Києві у суботу, 29 листопада, оголошено загрозу застосування ракетного озброєння.

Про це повідомила КМВА та Повітряні сили України.

«Загроза застосування ракетного озброєння. Залишайтеся в укриттях!», — повідомили в КМВА.

ПС повідомили про активний рух ворожих ракет у повітряному просторі кількох областей. О близько 8:50 ракети були помічені над Сумською областю, вони рухалися в бік Полтавщини. Уже о 8:52 нові повітряні цілі зафіксували на Чернігівщині, що прямували на Київщину.

За кілька хвилин, о 8:55, Повітряні Сили уточнили: частина ракет на межі Сумської та Полтавської областей змінила курс у напрямку півдня Чернігівщини.

Станом на 9:02 повідомили про ракети над східною частиною Київщини, які рухаються в бік столиці.

Нагадаємо, Київ з пізнього вечора перебуває під масованим ударом РФ. Уночі та зранку 29 листопада російська армія атакувала столицю дронами, ракетами різних типів та аеробалістичними «Кинджалами». Загинули щонайменше дві людини, щонайменше 15 осіб постраждали, серед них — дитина.

Атака відбувалася у дві хвилі: перші вибухи пролунали опівночі, друга хвиля накрила місто після шостої ранку. У кількох районах зафіксовано руйнування та падіння уламків по житлових будинках, виникли пожежі.

Частина Києва залишилася без світла, на правому березі знижений тиск води. Рятувальники продовжують розбір завалів та ліквідацію наслідків ударів.