Київ під ударом: з’явилися фото атаки
У Києві на місцях ударів працюють поліція, а також всі відповідні служби.
Армія Росії вночі та вранці у суботу, 27 грудня, завдали масованого удару дронами та ракетами по Києву та області. У низці районів столиці — масштабні пожежі.
Про це повідомили у поліції.
«Унаслідок нічної атаки на столицю щонайменше 20 людей травмовано, серед них двоє дітей», — йдеться у повідомленні.
У результаті атаки зафіксовано пошкодження в Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Солом’янському, Оболонському та Голосіївському районах міста.
Пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні житлові будинки, гуртожиток навчального закладу, гаражні кооперативи та об’єкти інфраструктури.
На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки, рятувальники та лікарі.
Нагадаємо, у Білоцерківському районі внаслідок ворожої атаки загинула жінка 1978 року народження. Зросла й кількість постраждалих.
Наслідки атаки фіксуються у шести районах Київщини. Під ударами ворога перебували об’єкти критичної інфраструктури, підприємства, магазини та житло мирних людей.