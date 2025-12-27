ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
543
Час на прочитання
1 хв

Київ під ударом: з’явилися фото атаки

У Києві на місцях ударів працюють поліція, а також всі відповідні служби.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Росіяни масовано атакували Київ та область

Росіяни масовано атакували Київ та область / © Associated Press

Армія Росії вночі та вранці у суботу, 27 грудня, завдали масованого удару дронами та ракетами по Києву та області. У низці районів столиці — масштабні пожежі.

Про це повідомили у поліції.

«Унаслідок нічної атаки на столицю щонайменше 20 людей травмовано, серед них двоє дітей», — йдеться у повідомленні.

У результаті атаки зафіксовано пошкодження в Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Солом’янському, Оболонському та Голосіївському районах міста.

Росіяни масовано атакували Київ та область

Росіяни масовано атакували Київ та область

Пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні житлові будинки, гуртожиток навчального закладу, гаражні кооперативи та об’єкти інфраструктури.

Росіяни масовано атакували Київ та область

Росіяни масовано атакували Київ та область

На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки, рятувальники та лікарі.

Росіяни масовано атакували Київ та область

Росіяни масовано атакували Київ та область

Нагадаємо, у Білоцерківському районі внаслідок ворожої атаки загинула жінка 1978 року народження. Зросла й кількість постраждалих.

Наслідки атаки фіксуються у шести районах Київщини. Під ударами ворога перебували об’єкти критичної інфраструктури, підприємства, магазини та житло мирних людей.

Дата публікації
Кількість переглядів
543
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie