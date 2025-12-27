Київ під ударом: з’явилися фото атаки

Росіяни масовано атакували Київ та область / © Associated Press

Армія Росії вночі та вранці у суботу, 27 грудня, завдали масованого удару дронами та ракетами по Києву та області. У низці районів столиці — масштабні пожежі.

Про це повідомили у поліції.

«Унаслідок нічної атаки на столицю щонайменше 20 людей травмовано, серед них двоє дітей», — йдеться у повідомленні.

У результаті атаки зафіксовано пошкодження в Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Солом’янському, Оболонському та Голосіївському районах міста.

Пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні житлові будинки, гуртожиток навчального закладу, гаражні кооперативи та об’єкти інфраструктури.

На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки, рятувальники та лікарі.

Нагадаємо, у Білоцерківському районі внаслідок ворожої атаки загинула жінка 1978 року народження. Зросла й кількість постраждалих.

Наслідки атаки фіксуються у шести районах Київщини. Під ударами ворога перебували об’єкти критичної інфраструктури, підприємства, магазини та житло мирних людей.